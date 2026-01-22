Arknights: Endfield - не открытый мир, а "песочница": разработчики объяснили философию дизайна

После недавней презентации Arknights: Endfield у игроков возник логичный вопрос: является ли новая игра Hypergryph проектом с открытым миром? Обширные локации и свобода перемещения в показанных материалах легко наводят на такую мысль. Однако сами разработчики предпочитают другое определение.

В интервью изданию Automaton дизайнер уровней RUA рассказал, что команда не считает Endfield игрой с открытым миром в классическом понимании. По его словам, термин стал слишком размытым: сегодня им часто называют любой проект с большой картой. При этом RUA с юмором отметил, что если игроки всё же будут использовать этот ярлык, разработчики «не станут злиться».

Ключевое различие, по мнению Hypergryph, кроется в подходе к наполнению. В традиционных играх с открытым миром нередко встречаются обширные, но пустые пространства. В Arknights: Endfield команда стремилась к противоположному — сделать мир максимально плотным, где события, враги и активности встречаются буквально каждые несколько шагов. Внутри студии такой формат называют «песочницей».

Интересно, что изначально Endfield действительно была ближе к открытому миру. Во время первой бета-версии игроки могли свободно исследовать огромную карту, но это приводило к дезориентации: многие терялись и преждевременно покидали тестирование. После анализа отзывов разработчики переработали структуру мира. Во второй бете маршруты к целям стали более читаемыми, а расстановка врагов и объектов — логичнее.

В итоге Endfield предлагает не полную свободу «иди куда хочешь», а более направленный, но насыщенный опыт. Игрока мягко ведут к целям через сражения, сбор ресурсов и исследование, не лишая ощущения масштаба. Именно поэтому Hypergryph предпочитает говорить о «песочнице», а не об открытом мире.

Arknights: Endfield уже доступна на PC, PlayStation 5 и мобильных устройств.