Издатель GRYPHLINE и студия Hypergryph представили трейлер следующего бесплатного обновления для Arknights: Endfield под названием Meeting You in the World o'Shrooms. Апдейт станет доступен 25 ноября и предложит игрокам необычное приключение в сказочном грибном королевстве. После напряжённых событий сюжетной линии Улина разработчики решили сменить настроение и добавить в игру больше причудливых ситуаций и необычных испытаний.

Новая история развернётся возле заброшенной дамбы за пределами Улина, которую захватили странные грибы. Они способны вызывать галлюцинации у путешественников, поэтому Эндминистратору предстоит разобраться в происходящем и исследовать необычную территорию. Впрочем, привычных сражений будет недостаточно: для продвижения придётся стрелять по грибам медовыми вафлями, искать проходы и не поддаваться на уловки болтливых обитателей этого места, способных сбить игрока с пути.

Одним из главных нововведений станет оперативник Кей (Kay), боец авангарда природной стихии из «Родос Айленд». Она использует необычный стиль боя: разбрасывает по полю оружие, после чего обрушивает на противников мощный удар молота. Кроме того, Кей оставляет союзникам лечащие закуски, помогая отряду поддерживать боеспособность. Ещё одним подарком станет бесплатный оперативник Мимино (Mimino), которого игроки смогут получить в рамках обновления.

Разработчики также подготовили несколько дополнительных активностей. В Arknights: Endfield появится постоянный режим строительства заводов и многопользовательская карточная мини-игра. Любителям серьёзных испытаний предложат серию сражений Despot Weaponized в Umbral Monument. Кроме того, вернётся арена для двух оперативников RISE! MEGA ARENA!, а вместе с ней начнётся новый сезон Echoes of War.

Отдельное внимание уделили технической стороне. Arknights: Endfield получила статус Steam Deck Verified, подтверждающий совместимость игры с портативным устройством Valve и полноценную поддержку контроллеров.

Вместе с трейлером разработчики впервые показали тизер следующего крупного обновления 2.0, которое запланировано на 2027 год. Эндминистратор и Перлика отправятся в новый регион Гипсосия, а игроки наконец смогут подняться на борт сухопутного корабля «Родос Айленд». Подробностями будущего обновления студия пока не поделилась, но уже обозначила направление дальнейшего развития игры.