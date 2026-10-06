Arknights: Endfield отправляет игроков внутрь картины - обновление "Нарисованный приют" выйдет вместе с релизом в Steam

Arknights: Endfield получит крупное обновление "Нарисованный приют" 15 октября — в тот же день, когда 3D-RPG от GRYPHLINE и Mountain Contour станет доступна в Steam. Разработчики подготовили новую сюжетную главу, двух игровых операторов, дополнительные боевые испытания и целый набор занятий, которые позволят ненадолго отвлечься от сражений.

Главным событием обновления станет путешествие внутрь картины Си, Прокси из Феранмута. Эндминистратор оказывается в гостинице Юаньюань-Мэнор, расположенной внутри созданного девушкой пейзажа. Странные события в окружающих горах постепенно втягивают героев в новую историю, которая связана с прошлым десятилетней давности.

Важной частью нового приключения станет «Чудодейственная кисть» Си. С её помощью игроки смогут буквально изменять нарисованный мир: проводить линии через пропасти и создавать новые мосты, восстанавливать разрушенные маршруты и взаимодействовать с окружающей средой. При этом обитатели картины далеко не всегда будут рады появлению незваных гостей, так что необычная прогулка быстро превратится в очередное испытание.

Си также присоединится к команде в качестве игрового оператора. Она способна извлекать из противников «Чернильную душу», перенаправляя полученный урон и эффекты обратно на врага. Механика позволит продолжать атаковать цель даже после её выхода из зоны досягаемости, а способности Си дополнительно усиливают союзников с элементами Крио и Тепла.

Вторым новым оператором станет Аргент Флоу — знакомый Эндминистратора, сражающийся мечом и копьём верхом на боевом коне Нули. Его ультимативная способность «Серебряный поток» превращает атаку в стремительный конный рывок с мощным завершающим ударом. Позже история также раскроет детали прошлого героя и причины его внешнего спокойствия.

Обновление расширит и соревновательную часть игры. «Контингентный контракт» вернётся с экспериментальной операцией «Индиго», где игроки смогут выбирать модификаторы, одновременно усиливающие их возможности и накладывающие ограничения. Некоторые из них меняют привычные правила использования комбо-навыков и добавляют противникам новые варианты атак.

Между сражениями Эндминистратор сможет заняться управлением загородной гостиницей «Пылающие печи Юаньюаня». Игрокам предложат выращивать урожай, разводить животных, готовить блюда для посетителей и вкладывать заработанные средства в развитие фермы и гостиницы. Для автоматизации сельского хозяйства появится функция «Авто-фермер», а новые настройки экипировки и боевых навыков сделают повседневную игру удобнее.

Отдельное внимание разработчики уделили музыке. В создании саундтрека участвовали Чжай Цзиньянь, работавший над Black Myth: Wukong, Людвиг Форсселл из Death Stranding, группа 8:48 и Crywolf. Кроме того, обновление добавит сохранение наборов снаряжения, более точное управление мышью и возможность размещать полевое оборудование напрямую из складских запасов.

15 октября Sanctuary of Ink одновременно с выходом Arknights: Endfield в Steam откроет новую главу приключений на Талос-II, причём благодаря кроссплатформенному прогрессу существующие игроки смогут продолжить своё прохождение на ПК.