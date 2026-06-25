Arknights: Endfield показала нового оперативника Камиля в нескольких трейлерах перед его выходом

Разработчики Arknights: Endfield из студии Hypergryph представили сразу несколько трейлеров, посвящённых новому оперативнику Камилю. Персонаж появится в игре 26 июня, а пока авторы предлагают игрокам подробнее познакомиться с его боевыми возможностями и историей.

В ролике «Обзор боевых действий Камиля» разработчики продемонстрировали персонажа в сражениях. Камиль использует посох в бою и способен применять мощные навыки, включая «Пламенный экзорцизм» и «Кровавый ливень», позволяющий наносить сокрушительный завершающий удар по противникам.

Помимо боевого трейлера, авторы показали историю оперативника «Камиль: кровавая охота хранителя». В ней раскрывается, что персонажу предстоит заняться расследованием дела о пропавшем образце крови и столкнуться с новыми тайнами мира Arknights: Endfield.

С появлением Камиля в игре также стартует специальный найм «Очищение от греха», где у нового 6★ оперативника будет повышенный шанс получения. Одновременно игроки смогут принять участие во временном событии входа «Ноктюрн миротворца» и получить дополнительные награды.

Кроме того, разработчики запустят сюжетное событие «Пляска смерти» и временное предложение «В багровых тонах», повышающее шанс получения оружия 6★ «Благословение кармина».

Камиль станет новым пополнением состава Arknights: Endfield уже 26 июня 2026 года. Игра доступна на PlayStation 5, iOS, Android и ПК через Gryphline Launcher и Epic Games Store.