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Arknights: Endfield 22.01.2026
Ролевая, Стратегия, Условно-бесплатная, Аниме
7.5 410 оценок

Arknights: Endfield получила дату презентации новой версии - "Сны средь ветров и снегов"

butcher69 butcher69

Разработчики Arknights: Endfield объявили дату показа следующего крупного обновления. Предпросмотр версии «Сны средь ветров и снегов» состоится 21 августа в 14:30 по московскому времени.

В рамках трансляции авторы представят новый контент и расскажут об изменениях, подготовленных для игры. Отдельное внимание уделят новым оперативникам, обновлениям от разработчиков и результатам последних работ по оптимизации.

Пока команда не раскрывает подробности грядущей версии, поэтому основная информация о её содержании появится непосредственно во время презентации.

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