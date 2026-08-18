Arknights: Endfield получила дату презентации новой версии - "Сны средь ветров и снегов"

Разработчики Arknights: Endfield объявили дату показа следующего крупного обновления. Предпросмотр версии «Сны средь ветров и снегов» состоится 21 августа в 14:30 по московскому времени.

В рамках трансляции авторы представят новый контент и расскажут об изменениях, подготовленных для игры. Отдельное внимание уделят новым оперативникам, обновлениям от разработчиков и результатам последних работ по оптимизации.

Пока команда не раскрывает подробности грядущей версии, поэтому основная информация о её содержании появится непосредственно во время презентации.