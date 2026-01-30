Arknights: Endfield получила экстренное обновление - упрощение главы и щедрая компенсация

29 января разработчики Arknights: Endfield выпустили экстренное обновление , затронувшее ключевые элементы игрового процесса. Техническое обслуживание прошло в формате «быстрого апдейта», а всем игрокам, создавшим аккаунт до его начала, была начислена компенсация — в общей сложности 700 ороберила и бустеры психики.

Главным изменением стала переработка системы Симуляции. Теперь, если контент плана AIC полностью освоен, игрок может нажать «Завершить SIM» и сразу получить все награды без повторного прохождения симуляций. В будущем разработчики планируют добавить специальные медали для тех, кто закрывает симуляции вручную.

Патч также заметно упростил первую главу сюжета: снижены здоровье рядовых противников на низких уровнях исследования и урон финального босса во второй фазе.

Помимо баланса, обновление включает десятки исправлений квестов, багов интерфейса, камеры, анимаций и спецэффектов, а также небольшие улучшения производительности и звука. Разработчики подчеркнули, что оптимизация Arknights: Endfield продолжится, а подробности о регулярном обслуживании и будущих патчах будут объявлены позже.