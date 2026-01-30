Arknights: Endfield получила экстренное обновление - упрощение главы и щедрая компенсация

29 января разработчики Arknights: Endfield выпустили экстренное обновление , затронувшее ключевые элементы игрового процесса. Техническое обслуживание прошло в формате «быстрого апдейта», а всем игрокам, создавшим аккаунт до его начала, была начислена компенсация — в общей сложности 700 ороберила и бустеры психики.
Главным изменением стала переработка системы Симуляции. Теперь, если контент плана AIC полностью освоен, игрок может нажать «Завершить SIM» и сразу получить все награды без повторного прохождения симуляций. В будущем разработчики планируют добавить специальные медали для тех, кто закрывает симуляции вручную.
Патч также заметно упростил первую главу сюжета: снижены здоровье рядовых противников на низких уровнях исследования и урон финального босса во второй фазе.
Помимо баланса, обновление включает десятки исправлений квестов, багов интерфейса, камеры, анимаций и спецэффектов, а также небольшие улучшения производительности и звука. Разработчики подчеркнули, что оптимизация Arknights: Endfield продолжится, а подробности о регулярном обслуживании и будущих патчах будут объявлены позже.
В данном казино 1 крутка - 500. Дали 700.
покажи, кто заставляет тебя крутить
Все по заветам михуЁ. 1 крутка и 2 тысячи монеток. ахаха
Снизьте здоровье костоломов - топористов и огнеплюев. Надоело эти туши пробивать уже...
Их нужно через комбинации стихий пробивать. Хотя на 85 уровне это душит
Да проблема только с этими жиробазами. вот все отлетают быстро. даже эти драконы и големы каменные. А эти такое чувство забаганы. Скинула мир на 6, ну его нафиг. эту духоту. 80-ые персы не могут нормально эти туши 70+ пробивать.
P.S. Главное 80-х мобов в инстах убиваю быстро. хоть трешь, хоть элитки. А в мире эти костоломы 70-ые дают мне по щам. Это вообще не норма.
Я блин вкачал Леватейн на 4 консту и сейчас всех рублю )))
Повезло мне)
Зачем ?0_о Там и так все на изи
Тоже не понимаю. на низких уровнях миров все ок. После 5-го начинается жир. лучшеб на 6-7 понизили, а то не мобы, а губки. по 200к урона впитывают. когда у перса 5к нр. Лупишь лупишь эту тушу и уже устаешь от такого душного боя.
Там тоже норм. Просто гайди глянь и все. Игра не самая тяжелая... хотя, может, если играть на смартфонах, там адд. Лучше бы обучение отключили бы .
Обучение для заводов и так можно отключить в настройках. А остальное можно просто скипать.