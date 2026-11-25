Для Arknights: Endfield вышло обновление «Грибное приключение с тобой!», которое добавило в игру новый район Улина, сюжетные и побочные задания, противников и несколько событий. Одним из главных нововведений стала система восстановления заброшенной территории, а за участие в активностях игроки смогут бесплатно получить пятизвёздочного оператора Мимино и пистолет Rising Star.

В обновлении появились два новых персонажа: шестизвёздочная Кей-тян и пятизвёздочная Мимино. Для первой подготовили специальный набор с повышенным шансом получения, который будет доступен до 23 декабря. Также игроки смогут пройти её испытание и получить 100 Oroberyl и другие награды, включая коробку со снаряжением 60-го уровня. Мимино и Rising Star, причём с максимальным потенциалом, можно заработать за ежедневный вход и участие в игровых событиях.

Исследовать предстоит район «Улин — Заброшенная плотина». Там игроков ждут отдельное исследовательское задание, пять побочных миссий и четыре новых типа противников. Одной из необычных особенностей локации станет летающая медовая вафля, которую можно использовать для сбора ресурсов. Различные споры наделяют её дополнительными свойствами: например, позволяют обнаруживать и разрушать иллюзорные стены.

Ещё одно крупное нововведение — восстановление закрытой территории. После прохождения второй части задания о восстановлении родины игроки смогут производить и доставлять строительные материалы с помощью промышленной системы. Вместе с этим разработчики повысили максимальный уровень развития Улина и добавили новое оборудование и технологии. Важно, что сама система восстановления останется доступной и после завершения строительного события, однако выполнить ограниченные по времени задания и забрать связанные с ними награды позднее уже не получится.

Обновление также принесло серию временных активностей. За сюжетное побочное задание можно получить 600 Ороберилов, за строительные поручения — ещё 1000. Семь дней входа принесут пять билетов набора, а исследование нового района позволит заработать до 1200 Ороберилов. Дополнительные награды предусмотрены за арену, обмен событийной валюты и веб-активность с сортировкой подарков.

С 2 декабря начнутся испытания с усиленными боссами, за участие в которых можно получить ещё 1200 Ороберилов. Следующая группа испытаний откроется 27 декабря и принесёт до 600 Ороберилов.

Помимо нового контента, разработчики переработали награды пропуска и магазина, упростили настройку контроллеров для конвейеров и труб, улучшили интерфейс и исправили ряд ошибок в заданиях, сражениях и способностях операторов. Таким образом, обновление предлагает не только новых персонажей, но и дополнительные производственные задачи, которые расширяют возможности развития Улина.