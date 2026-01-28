Arknights: Endfield получила патч с важными исправлениями сюжетных миссий

27 января для Arknights: Endfield вышло обновление, направленное на устранение критических ошибок и повышение общей стабильности игры. Разработчики сосредоточились прежде всего на проблемах, мешавших прохождению сюжетного контента, а также на ряде технических недочётов интерфейса.

В патче были исправлены ошибки, из-за которых игроки при определённых условиях не могли завершить ключевые задания основной кампании. В частности, устранены баги в миссиях второй главы первой операции «Пункт назначения — Улин», где возникали проблемы с перезапуском водяного колеса, а также в задании «В лагерь Циньбо по счастливой случайности», связанном с победой над аггелами, блокирующими путь.

Кроме того, разработчики решили проблему с чёрным экраном, возникавшим при разговоре с NPC Ноффманом в миссии «Проект РА: инфрастанция II», из-за чего прохождение оказывалось невозможным. Исправлена и ошибка с некорректным открытием точки входа в побочную миссию «Безмолвная роща: начало».

Обновление также устраняет сбой, при котором игра переставала реагировать на ввод при появлении окна с наградами месячного пропуска, и проблему с входом в боевую зону в миссии «Прорыв осады». В дополнение к этому были оптимизированы текстовые описания на ряде языков.

Разработчики подчёркивают, что работа над улучшением Arknights: Endfield продолжается, и подобные патчи будут выходить и дальше.