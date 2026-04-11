Arknights: Endfield получит крупное обновление "На заре весны" уже 17 апреля

Издатель GRYPHLINE объявил дату выхода масштабного обновления «На заре весны» для Arknights: Endfield — релиз состоится 17 апреля 2026 года. Патч продолжит ключевую сюжетную линию Улина и добавит новый контент как для любителей истории, так и для поклонников исследований и строительства.

Сюжет обновления разворачивается на фоне нарастающего кризиса: после тревожного сообщения от Чжуан Фанъи и появления Ардашира в зоне Маркер-Стоун ситуация выходит из-под контроля. Одновременно Нефарит переходит к открытому противостоянию, и игрокам впервые предстоит сразиться с ней напрямую. В центре событий окажется Чжуан Фанъи, которая теперь станет игровым персонажем, специализирующимся на электрическом уроне и комбинирующим молниеносные атаки с фехтованием.

Обновление расширит исследовательские возможности региона Улин, добавив новые локации и активности. Позднее откроется «Тестовая зона», где игрокам предстоит участвовать в восстановлении после катастрофы, решать головоломки и глубже изучать мир.

Серьёзные изменения коснутся и промышленной системы. В игре появятся новые аванпосты, ресурсы и производственные опции, что усилит стратегическую составляющую строительства базы и управления инфраструктурой.

Кроме того, «На заре весны» принесёт новые события, улучшения удобства, обновления боевой системы и дополнительные награды. Arknights: Endfield продолжает развиваться как масштабная 3D-RPG с упором на командные бои, исследование и индустриальное развитие на планете Талос-II.