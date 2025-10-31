Arknights: Endfield получит второй этап закрытого бета-тестирования в конце ноября

Студия GRYPHLINE анонсировала дату следующего этапа закрытого тестирования ролевого экшена Arknights: Endfield. Второй бета-тест стартует 28 ноября 2025 года и будет доступен на ПК, iOS и Android. Доступ будет ограниченным, а прогресс игроков будет удален после его завершения. Для участия необходимо подать заявку через специальную анкету и привязать аккаунт GRYPHLINE. Важной особенностью теста станет поддержка общего прогресса между всеми платформами.

События игры разворачиваются на планете Талос II, где игроку в роли Эндминистратора предстоит восстанавливать цивилизацию и бороться с распространяющимся мором. В рамках тестирования будет доступен новый регион Улин, выполненный в стилистике, сочетающей восточные мотивы, футуристические технологии и тяжелую промышленность.

Разработчики доработали механики исследования мира. В игре появится фоторежим, а специальный детектор будет подсвечивать неоткрытые контейнеры на мини-карте. Кроме того, на локациях можно будет встретить сооружения, построенные другими игроками, например, зиплайны или точки сбора ресурсов.

Боевая система представляет собой тактический экшен в реальном времени с отрядом из четырех оперативников. Она основана на взаимодействии физических состояний и элементальных реакций. Врагов можно подбрасывать в воздух или опрокидывать, накапливая на них заряды уязвимости. Элементальные эффекты, такие как тепло, крио, электричество и природа, при комбинировании вызывают мощные реакции. Боевая система также дополнена новыми возможностями передвижения, включая двойное уклонение и идеальное уклонение, которое при своевременном выполнении снижает затраты выносливости. Были переработаны и боссы, получив более сложные схемы атак и несколько фаз боя.

Значительное место в игре занимает управление Автоматизированным промышленным комплексом (АПК). Это производственная база, где игрок настраивает линии по переработке ресурсов для создания снаряжения и расходных материалов. Для упрощения этого процесса добавлены чертежи — готовые схемы производственных цепочек, которыми можно делиться с другими игроками.

Система получения персонажей и оружия разделена. Оперативники получаются через систему найма с гарантированным получением высокорангового бойца после определенного числа попыток. Оружие приобретается в обменнике арсенала за специальную валюту, получаемую в том числе при найме оперативников. Прогресс также связан с протопропуском — внутриигровым боевым пропуском с бесплатной и платными линиями наград.

Помимо стандартной заявки, получить доступ на тест можно через участие в специальных ивентах. Также открыта глобальная предварительная регистрация. В зависимости от общего числа зарегистрировавшихся игроков, все участники на старте получат различные бонусы, включая валюту для найма и редкого оперативника.