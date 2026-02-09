Arknights: Endfield принесла Hypergryph 173 миллиона долларов всего за две недели

Arknights: Endfield от Hypergryph показала впечатляющий старт: всего за две недели после глобального запуска игра заработала более 1,2 миллиарда юаней (173 миллиона долларов). По данным официального аккаунта района Сюйхуэй в Шанхае, это первая аниме-игра 2026 года в Китае, которая преодолела отметку в один миллиард юаней.

Успех Arknights: Endfield во многом объясняется переходом Hypergryph от мобильных игр к мультиплатформенным релизам. Почти 60% дохода в Китае приходится на версию для ПК, а за рубежом ПК и PlayStation вместе составляют около 70%. На Bilibili и Twitch в первые дни появилось множество гайдов по оптимизации базы и управлению ресурсами, что отражает вовлечённость аудитории.

Hypergryph также применяет новые подходы в дистрибуции: офлайн-мероприятия, тематическая выставка в метро Шанхая и участие в зарубежных выставках помогли создать широкую многорегиональную сеть запуска. С технической стороны версии для ПК и консолей отличаются детальной прорисовкой персонажей, а за первую неделю Arknights: Endfield скачали около 30 миллионов раз.

Успех проекта демонстрирует, что мультиплатформенность и качественный стратегический контент могут не только расширять аудиторию, но и приносить рекордные доходы в жанре аниме-игр.