Arknights: Endfield 22.01.2026
Ролевая, Стратегия, Условно-бесплатная, Аниме
7.6 392 оценки

Arknights: Endfield расширяет Талос-II - новое обновление 1.3 добавит хардкорный режим, сюжет и двух оперативников

butcher69

Arknights: Endfield продолжает активно развиваться после январского релиза. Издатель GRYPHLINE объявил, что крупное обновление «Зарисовки об утраченных реликвиях» выйдет уже 5 июня и принесёт не только новый сюжет, но и массу изменений, о которых давно просили игроки.

Главным событием обновления станет Долина Мечей — новая зона с древними руинами, парящими утёсами и полноценной сюжетной кампанией. По атмосфере Endfield всё сильнее уходит в сторону мрачной научной фантастики с элементами постапокалипсиса, и это явно играет игре на пользу. Мир Талоса-II начинает ощущаться не просто фоном для сражений, а полноценной вселенной с собственной историей и тайнами.

В обновлении появятся сразу два новых персонажа. Ми Фу — мобильный боец ближнего боя и капитан Стражи Улин, ориентированная на агрессивные комбо-атаки. Позже к ней присоединится Камиль — более тактический герой поддержки, связанный с мрачным расследованием в событии Danse Macabre. Судя по описанию, разработчики стараются делать персонажей не просто «баннерами», а важной частью сюжета, что выгодно отличает Endfield от многих других gacha-игр.

Отдельного внимания заслуживает режим «Контракт на чрезвычайные ситуации». Фанаты оригинальной Arknights давно ждали его возвращения, и теперь хардкорные испытания официально добрались до Endfield. Игроки смогут сами настраивать сложность через модификаторы, превращая бои в настоящее испытание для тактики и сборки команды.

Кроме контента, обновление серьёзно улучшит удобство игры: автоматизация фабрик, массовое создание предметов, переработанный интерфейс и более понятные предупреждения в бою должны заметно сократить рутину. Похоже, GRYPHLINE действительно делает ставку не только на красивую картинку, но и на долгую поддержку проекта — и пока студия уверенно держит слово.

Neko-Acheron

Очень надеюсь, что ветка Улины закрыта.

2
Алекс Рейлор

Лучше пусть снимут наконец эту чёртову уродливую пингвинью маску с ГГ, я смирился с заводами, но эта маска меня просто отвращает.