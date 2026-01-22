Arknights: Endfield стала доступна бесплатно - старт на PS5, PC и мобильных с щедрыми наградами и на русском языке

Издатель GRYPHLINE и студия Mountain Contour объявили о полноценном релизе бесплатной 3D-RPG Arknights: Endfield. Игра уже доступна на PlayStation 5, PC через официальный лаунчер и Epic Games Store, а также на iOS и Android. В честь запуска разработчики подготовили щедрую программу поощрений: бонусы за вход и выполнение этапов прогресса эквивалентны как минимум 135 вытягиваниям по различным баннерам.

Соучредитель и директор GRYPHLINE Лайт Чжун отметил, что перенос Arknights в 3D стал для команды важнейшим рубежом. По его словам, разработчики сознательно ушли от шаблонных решений, сделав ставку на элементы, которые им самим интересны, — автоматизацию производства и развитие баз. Именно эта идея легла в основу Endfield и потребовала длительной и кропотливой работы.

Arknights: Endfield — новая глава популярной франшизы, общее число загрузок которой превысило 100 миллионов. Это первое расширение серии за пределы мобильных устройств, привносящее стратегическую глубину на ПК и консоли. Игра предлагает оригинальный сюжет, сражения в реальном времени и строительство баз. Игроки формируют отряды из четырёх операторов, комбинируя навыки и элементальные синергии.

История посвящена Эндминистратору, легендарному стражу, пробудившемуся после долгой гибернации, чтобы возглавить Endfield Industries и противостоять угрозам на планете Талос-II.