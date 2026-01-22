Arknights: Endfield стартовала с DLSS 4.5 - RTX 50 обещают трёхкратный прирост FPS

Глобальная версия ролевого экшена Arknights: Endfield, вышедшая сегодня, 22 января 2026 года, получила поддержку новейших технологий NVIDIA уже на релизе. Компания официально подтвердила, что игра работает с DLSS 4 Multi Frame Generation, что особенно порадует владельцев видеокарт GeForce RTX 50-й серии. По данным NVIDIA, в разрешении 4K при использовании режима Performance прирост производительности может достигать в среднем трёхкратного значения.
Помимо генерации кадров, Arknights: Endfield поддерживает улучшенное масштабирование DLSS 4.5 Super Resolution. Его можно активировать через приложение NVIDIA App, даже несмотря на то, что нативная интеграция функции со стороны разработчиков из HYPERGRYPH пока находится в процессе доработки. Тем не менее, уже сейчас эта технология позволяет значительно повысить чёткость изображения и стабильность картинки.
На более низких разрешениях DLSS 4.5 даёт ещё более впечатляющий результат: большинство видеокарт линейки RTX способны упираться в установленный движком лимит производительности — 480 кадров в секунду. Это делает ПК-версию одной из самых технологичных среди релизов начала года.
Также стоит учитывать, что Arknights: Endfield не выйдет в Steam. Загрузить игру на ПК можно только через официальный лаунчер разработчиков или магазин Epic Games Store.
