Arknights: Endfield 22.01.2026
Ролевая, Стратегия, Условно-бесплатная, Аниме
7.4 74 оценки

Arknights: Endfield стартовала с DLSS 4.5 - RTX 50 обещают трёхкратный прирост FPS

Глобальная версия ролевого экшена Arknights: Endfield, вышедшая сегодня, 22 января 2026 года, получила поддержку новейших технологий NVIDIA уже на релизе. Компания официально подтвердила, что игра работает с DLSS 4 Multi Frame Generation, что особенно порадует владельцев видеокарт GeForce RTX 50-й серии. По данным NVIDIA, в разрешении 4K при использовании режима Performance прирост производительности может достигать в среднем трёхкратного значения.

Помимо генерации кадров, Arknights: Endfield поддерживает улучшенное масштабирование DLSS 4.5 Super Resolution. Его можно активировать через приложение NVIDIA App, даже несмотря на то, что нативная интеграция функции со стороны разработчиков из HYPERGRYPH пока находится в процессе доработки. Тем не менее, уже сейчас эта технология позволяет значительно повысить чёткость изображения и стабильность картинки.

На более низких разрешениях DLSS 4.5 даёт ещё более впечатляющий результат: большинство видеокарт линейки RTX способны упираться в установленный движком лимит производительности — 480 кадров в секунду. Это делает ПК-версию одной из самых технологичных среди релизов начала года.

Также стоит учитывать, что Arknights: Endfield не выйдет в Steam. Загрузить игру на ПК можно только через официальный лаунчер разработчиков или магазин Epic Games Store.

sorobar

пятикратно переваренный .....прирост FPS

нитгитлистер

да не работает это ваше 4,5. тока качество старадет фпс вообще не поднимает. на нескольких играх пробовал и M и L результат 1 и тот же. всё хорошо пока ты не двигаешься

trueseva

Для М ставить нужно только производительность, для L ультрапроизводительность, на качестве работает только пресет K

нитгитлистер trueseva

ставил. и перебирал. единсвеннцый плюс кстаи неожиданный длаа стал отзычивей и плавнее

trueseva нитгитлистер

У меня наоборот лучше стало, карта новая

Также стоит учитывать, что Arknights: Endfield не выйдет в Steam

Ну тогда игры и не существует

