Arknights: Endfield ворвалась в январский рейтинг самых прибыльных гача-игр

Стали известны доходы популярных гача-игр за январь 2026 года. Первое место занял Genshin Impact, опередив прошлогоднего лидера Love and Deepspace, который опустился на третью позицию. Второе место заняла китайская версия Naruto Online, тогда как Pokémon TCG Pocket и Fate/Grand Order немного сдали позиции.
Особое внимание привлекает Arknights: Endfield. Несмотря на недавний релиз — 22 января, игра сразу заняла шестую позицию в общем рейтинге доходов, что говорит о впечатляющем старте и сильном интересе аудитории к новинке.
Статистика подчеркивает, что рынок гача-игр остаётся крайне динамичным: новые проекты способны сразу конкурировать с проверенными хитом, а лидеры прошлого года уже не гарантируют безоговорочного успеха. Полный список лидеров по доходам опубликован вместе с отчётом сервиса Gacha Revenue.
Ну, среди остальных гача игр, эта хотя бы похожа на игру + магазин, чем магазин с встроенной игрой
Угу. Наворовали для рейтинга ))
Странная игра. Вроде неплохая но... я пытаюсь проходить сюжет а мне каждые 10 минут: ИДИ НА ЗАВОД! (и гдето в далеке звучит Бригадный подряд — «Кировский завод»)
а эта единственная механика интересная, по сути. Пройдя сюжет, делать в игре становится нечего, так как энергия для фарма восстанавливается очень медленно, не как в других гачах, где прошли сутки=энергия восстановилась на фулл. Остается только заходить и делать ежедневки, для пополнения облигаций, за которые уже скупаешь внутриигровой магазин для заточки шмоток.
я не скажу что она меня прям бесит. но она очень сильно дергает геймплей. плюс её вываливают сразу и не дай бог ты что-то пропустишь в туториале и будешь потом бегать и думать почему тебе в какую-то дырку не пройти. у меня так было с бомбами. тебе сначала ставят везде бочки с гранатами а потом внезапно ты должен понять что их нужно делать на заводе.
Недоделанный кал в топе? Неудивительно.