Arknights: Endfield ворвалась в январский рейтинг самых прибыльных гача-игр

Стали известны доходы популярных гача-игр за январь 2026 года. Первое место занял Genshin Impact, опередив прошлогоднего лидера Love and Deepspace, который опустился на третью позицию. Второе место заняла китайская версия Naruto Online, тогда как Pokémon TCG Pocket и Fate/Grand Order немного сдали позиции.

Особое внимание привлекает Arknights: Endfield. Несмотря на недавний релиз — 22 января, игра сразу заняла шестую позицию в общем рейтинге доходов, что говорит о впечатляющем старте и сильном интересе аудитории к новинке.

Статистика подчеркивает, что рынок гача-игр остаётся крайне динамичным: новые проекты способны сразу конкурировать с проверенными хитом, а лидеры прошлого года уже не гарантируют безоговорочного успеха. Полный список лидеров по доходам опубликован вместе с отчётом сервиса Gacha Revenue.