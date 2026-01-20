Arknights: Endfield выходит совсем скоро - игрокам открыли предзагрузку

Разработчики Arknights: Endfield запустили этап предварительной загрузки перед глобальным релизом игры. Будущие эндминистраторы уже могут заранее установить клиент и скачать все необходимые ресурсы, чтобы без задержек приступить к игре в день запуска.

Предзагрузка доступна на PlayStation 5, ПК, а также мобильных устройствах под управлением Android и iOS. Кроме того, клиент можно загрузить через Epic Games Store. Проект поддерживает кроссплатформенные сохранения: прогресс одной учетной записи автоматически синхронизируется между всеми доступными платформами.

Одновременно были разблокированы все награды за достижение отметки в 35 миллионов предрегистраций, а также бонусы за выполнение целей по подписчикам официальных сообществ игры в социальных сетях по всему миру. После релиза игроки смогут получить ценные призы, включая пятизвездочного оперативника Светоснежку, 20 базовых разрешений на наем и пятизвездочное оружие «Финальный вызов».

Глобальный релиз Arknights: Endfield состоится 22 января 2026 года в 6:00 по московскому времени.