Arknights: Endfield запускается с масштабным планом контента - разработчики раскрыли календарь версии 1.0

До официального релиза Arknights: Endfield остаются считанные часы: игра выходит 22 января, и студия GRYPHLINE представила подробный календарь событий стартовой версии 1.0 под названием «Директива Зерот». Разработчики подготовили насыщенную программу из баннеров, ивентов и активностей, рассчитанную как на новичков, так и на опытных игроков.

Первый этап продлится с 22 января по 6 февраля. В этот период станет доступен ограниченный стартовый баннер «Раскалённые шрамы» с шестизвёздной оперативницей Лэватейн. Параллельно игроки смогут пройти цепочку событий «Тропа огнестранника», а также принять участие в стартовых активностях: событии входа «Пробуждение», «Наградах за уровень влияния» и программе для новичков «Новые горизонты». Дополнительно откроются тренировочные миссии и задания для фарма ресурсов, включая «Поставку “Плавильная закалка”» и «Вылазку в Гравипространство».

Второй этап запланирован на период с 7 по 24 февраля. Он принесёт новый баннер «Летучий Голландец» с Гилбертой, а также сразу несколько событий: «Быстрый гонец», фотособытие «Сказки Карли о Долине», обучающий ивент «Яркая жизнь в Улине» и испытание «Сумрачный монумент. Памятные знаки: старые раны», которое продлится до конца версии.

Третий этап стартует 24 февраля. В это время появится финальный баннер версии — «Оттенки страсти» с Ивонной. Игроков ждут новые активности, включая головоломки в событии «Исследование загадок», «Поставку “Граффити”» для пополнения арсенала, строительную активность «Неорганическая постройка», а также акцию «Скидка на психику», снижающую стоимость ряда предметов.

Кроме того, разработчики подтвердили выход дополнительных сюжетных событий, посвящённых оперативникам Лэватейн и Вульфгарду, которые появятся позже. В общей сложности версия 1.0 будет длиться 54 дня, закладывая прочный фундамент для дальнейшего развития Arknights: Endfield.