Авторы Arknights: Endfield готовят подарок - игроки смогут бесплатно получить шестизвёздного оперативника на выбор

Авторы Arknights: Endfield готовят крупный подарок для сообщества — уже в следующем обновлении все игроки смогут бесплатно получить шестизвёздного оперативника на выбор. Раздача приурочена к улучшениям баланса и стартового опыта и призвана сделать первые часы игры заметно комфортнее.

Награду получат все Эндминистраторы, завершившие основную миссию «Глава I, Процесс I: Прорыв осады». В качестве бонуса за прогресс игрокам выдадут специальное «Разрешение на выбор назначения», которое позволяет выбрать одного из 6★ оперативников, представленных на баннере стандартного найма. Предмет будет доставлен через внутриигровую почту после быстрого обновления 5 февраля 2026 года. В дальнейшем разработчики планируют встроить получение этой награды напрямую в игровой процесс.

По словам команды проекта, решение о бесплатной раздаче топ-оперативника основано на отзывах сообщества и анализе поведения игроков. Разработчики хотят упростить формирование отрядов, снизить порог входа и сгладить сложность на ранних этапах прохождения. Дополнительно обновление принесёт ослабление врагов на высоких уровнях исследования, бонусы к развитию экипировки и ряд улучшений интерфейса и управления.

Таким образом, Arknights: Endfield делает серьёзный шаг навстречу новичкам и ветеранам, предлагая редкую возможность начать путь с сильным персонажем без вложений — и это, без сомнений, главное событие грядущего патча.