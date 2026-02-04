Авторы Arknights: Endfield готовят подарок - игроки смогут бесплатно получить шестизвёздного оперативника на выбор

Авторы Arknights: Endfield готовят крупный подарок для сообщества — уже в следующем обновлении все игроки смогут бесплатно получить шестизвёздного оперативника на выбор. Раздача приурочена к улучшениям баланса и стартового опыта и призвана сделать первые часы игры заметно комфортнее.
Награду получат все Эндминистраторы, завершившие основную миссию «Глава I, Процесс I: Прорыв осады». В качестве бонуса за прогресс игрокам выдадут специальное «Разрешение на выбор назначения», которое позволяет выбрать одного из 6★ оперативников, представленных на баннере стандартного найма. Предмет будет доставлен через внутриигровую почту после быстрого обновления 5 февраля 2026 года. В дальнейшем разработчики планируют встроить получение этой награды напрямую в игровой процесс.
По словам команды проекта, решение о бесплатной раздаче топ-оперативника основано на отзывах сообщества и анализе поведения игроков. Разработчики хотят упростить формирование отрядов, снизить порог входа и сгладить сложность на ранних этапах прохождения. Дополнительно обновление принесёт ослабление врагов на высоких уровнях исследования, бонусы к развитию экипировки и ряд улучшений интерфейса и управления.
Таким образом, Arknights: Endfield делает серьёзный шаг навстречу новичкам и ветеранам, предлагая редкую возможность начать путь с сильным персонажем без вложений — и это, без сомнений, главное событие грядущего патча.
А тем временем в Геншине за все 5 лет существования игры, ни разу... слышишь Карл, ни разу не дали бесплатно ивентовую легу.😂
И дальше что? Её вот прям обязаны дать из-за того, что легу дают в другой игре? Геншинята жить не могут без своего любимого "а вот в другой игре" по любому поводу
И да - легу дают из стандарта, а не ивентовую
В том то и дело, что ничего они не обязаны. Данное напоминание лишь повод лишний раз задеть за живое бедных геншинят.
В Геншине на старте даже и этого не было.
Рацио в хср был)) по сути своей отдельный банер имеет? имеет = ивентовая) но да ладно смысл упор делать на ивентовом в новости по эндфилду где аналогично дают стандарт легу)
А дописать в названии: из стандарта, нельзя ?
Короче:
Так в описании написано.
Игра только стартанула, а уже оперативника дарят. Еще одного в придачу к Арделии и ее сигне. Учитесь, михуе!
Аллилуйя. А то бить эти губки по впитыванию урона таааак скучно и утомительно.
Лучше бы из игры завод вырезали, было бы невероятно щедро.
На сайтах уже есть чертежи этих заводов. вбейте хай энд долина и улинь. я так поставила эти заводы через ID схем и все. оно стоит и работает. Только ищите что-бы сразу на всю территорию схема была.
К примеру тут на крафт батарей и дисков для крафта шмоток. EFO010U96u0OA1i13E179 только кубики ориджинивые надо дополнительно поставить, а то там в схеме 1-ин только в производстве, а надо 3, чтоб выход был 6 на 3. 6 батарей и 3 диска. это ставится на аванпост в улине. не на базу основную.
Не надо вырезать это. Одна из отличительных и крутых фишек игры