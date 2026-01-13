ЧАТ ИГРЫ
Arknights: Endfield 22.01.2026
Ролевая, Стратегия, Условно-бесплатная, Аниме
7.5 52 оценки

Авторы Arknights: Endfield назвали точную дату выхода и запустили розыгрыш призов

Extor Menoger Extor Menoger

Команда разработчиков официально подтвердила, что релиз ролевой игры Arknights: Endfield состоится 22 января 2026 года. С этого момента начнется путешествие игроков на планету Талос-II, где им предстоит взять на себя роль Энминистратора.

В рамках подготовки к запуску создатели также объявили о старте специального веб-события. Участники этой активности смогут гарантированно получить пятизвездочное оружие для использования в игре, а также получат шанс выиграть консоль PlayStation 5, официальный мерчендайз и другие бонусы. Разработчики рекомендуют следить за новостями в социальных сетях, чтобы не пропустить информацию о будущих ивентах перед открытием серверов.

Комментарии:  4
Niphestotel

Месяц спустя новость о запуске 22 числа, веб ивент неделю идет

1
antonborisov198

Справедливости ради, идёт он до 5 февраля, при том, что получить все награды можно намного раньше)

Niphestotel antonborisov198

Да уже все сделал давно, вот только я не знаю что брать нужно)

Alex40001

там 100 друзяшек\твинков надо хотябы чтобы на 7$ купон выбить

1