Авторы Arknights: Endfield назвали точную дату выхода и запустили розыгрыш призов

Команда разработчиков официально подтвердила, что релиз ролевой игры Arknights: Endfield состоится 22 января 2026 года. С этого момента начнется путешествие игроков на планету Талос-II, где им предстоит взять на себя роль Энминистратора.

В рамках подготовки к запуску создатели также объявили о старте специального веб-события. Участники этой активности смогут гарантированно получить пятизвездочное оружие для использования в игре, а также получат шанс выиграть консоль PlayStation 5, официальный мерчендайз и другие бонусы. Разработчики рекомендуют следить за новостями в социальных сетях, чтобы не пропустить информацию о будущих ивентах перед открытием серверов.