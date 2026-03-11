Авторы Arknights: Endfield показали новые трейлеры взбалмошной Тантан

Разработчики Arknights: Endfield опубликовали новые трейлеры, посвящённые персонажу по имени Тантан. Ролики подробнее знакомят игроков с героиней перед её скорым появлением в игре. Ранее разработчики уже подтверждали, что персонаж станет доступен 12 марта 2026 года.

Тантан — 6-звёздочный оперативник и предводительница лагеря Циньбо. Она известна своим прямолинейным характером, свободолюбием и преданностью союзникам. Для неё особенно важна верность: если Тантан считает кого-то другом, она готова пойти на всё, чтобы помочь.

История героини начинается с загадочного события. Когда-то неизвестные люди положили младенца в бамбуковую корзину, а течение реки принесло её к лагерю Циньбо. Местные жители приютили девочку и вырастили её среди своих. Несмотря на юный возраст, Тантан со временем решила взять на себя ответственность за будущее лагеря.

Пережив множество трудностей, героиня не утратила любви к миру. В поисках ответов на свои вопросы и ради развития Циньбо она присоединилась к организации Endfield, став одним из новых оперативников в Arknights: Endfield.