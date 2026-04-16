Авторы Arknights: Endfield показали трейлеры Чжуан Фанъи - нового штурмовика с молниями и трагическим прошлым

Разработчики Arknights: Endfield представили сразу несколько роликов, посвящённых новому оперативнику Чжуан Фанъи, которая появится в игре уже 17 апреля. Один из трейлеров раскрывает её историю, а второй полностью сосредоточен на боевых возможностях персонажа.

В геймплейном видео Чжуан Фанъи демонстрируется как штурмовик, специализирующийся на нанесении непрерывного электрического урона. Её навыки позволяют поглощать эффект «электризации» и преобразовывать его в «Рассекающие лезвия», которые обрушивают на врагов мощные «Громовые удары». Супернавык значительно усиливает её боевые характеристики, делая героиню опасным бойцом на поле боя.

Сюжетный ролик раскрывает её прошлое. Чжуан Фанъи занимает пост вице-президента научно-исследовательского округа Улина и возглавляет проект по разработке материалов на основе ксиранита. Родом из Хуншаня, она с юных лет проявляла выдающиеся способности и стала самым молодым сотрудником научной станции Улина. После разрушительной катастрофы, унесшей жизни большинства коллег, именно она взяла на себя руководство проектами и восстановление региона.

За десятилетие Фанъи превратила Улин в процветающий город и заслужила репутацию строгого, но ответственного лидера. Однако память о катастрофе продолжает влиять на её решения, заставляя постоянно готовиться к новым угрозам.

Новые ролики подчёркивают, что Чжуан Фанъи станет не только мощным бойцом, но и важной сюжетной фигурой в мире Arknights: Endfield.