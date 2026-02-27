Авторы Arknights: Endfield раскроют подробности о первом контентном обновлении уже 1 марта

Разработчики Arknights: Endfield поблагодарили игроков за постоянный интерес и поддержку сообщества. Уже 1 марта 2026 года в 14:30 (МСК) выйдет новый выпуск «Журнала развития Arknights: Endfield», который представит ключевые новости о проекте.

В видеоформате разработчики расскажут о прогрессе оптимизации геймплея, поделятся планами по контенту для грядущего обновления и представят новых оперативников. Кроме того, команда приоткроет завесу над дальнейшими направлениями развития игры, позволяя игрокам заранее узнать, чего ожидать в ближайшие месяцы.

«Журнал разработчика» станет источником свежей информации для всех Эндминистраторов, желающих оставаться в курсе новинок Arknights: Endfield и планировать стратегию своих действий в игре. Новый выпуск обещает стать информативным и интересным для сообщества, подчеркивая приверженность команды к улучшению игрового опыта и вниманию к отзывам игроков.