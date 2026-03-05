Авторы Arknights: Endfield раскрыли некоторые подробности предстоящего масштабного обновления

Студия Arknights: Endfield поделилась подробностями о предстоящем обновлении «Древнее глубоководье пало от бунтарского прилива», которое выйдет 12 марта. Разработчики рассказали о нововведениях, направленных на улучшение игрового процесса, интерфейсов и боевой системы, и подчеркнули, что все изменения учитывают отзывы игроков.

В игровом процессе появятся новые возможности: можно будет удалять общие сооружения других игроков прямо с карты, визуальные различия зиплайнов станут более заметными, а при активации появится мини‑карта для выбора направления движения. Расстояние передачи энергии увеличится до 100 метров для вышек и 50 метров для электрических пилонов. Пользователи ПК смогут перемещать сразу несколько сооружений, а для геймпадов добавлена команда «Переместить». Свободное строительство станет доступно в любой точке карты при наличии ресурсов. Интерфейс дополнен новыми подсказками и медалью «Симуляция завода» за прохождение симуляций вручную.

Боевая система также претерпит изменения: предупреждения о сильных врагах и боссах станут более заметными, а состояние команды будет восстанавливаться после повторного запуска боя, сохраняя баланс и динамику сражений.

Раздел развития и добычи ресурсов расширен: появятся новые способы получения разрешений на стандартный наём, а постоянное событие «Специальное подношение новичку» позволит заработать до 10 специальных разрешений за прогресс в сюжете. Игроки смогут конвертировать лишние жетоны в талоны одним нажатием.

Интерфейс и удобство управления улучшены: метки «Новая область» помогут ориентироваться в открывающихся зонах, ускорены катсцены и диалоги, добавлен быстрый переход к руководству оперативника. Карта будет показывать количество доступных трофеев и состояние добывающих локаций, а после посещения друзей игрок автоматически возвращается на прежнюю позицию.

Разработчики также анонсировали будущие функции: новые миссии в «Дицзян», массовую сборку снаряжения, улучшение сортировки эссенций и удалённый сбор аэрокосмических материалов. Обновление обещает сделать Arknights: Endfield более стратегически глубокой и удобной для игроков.