Авторы Arknights Endfield уверены, что игроки хотят чего-то большего, чем просто клон Genshin Impact

Игры с гача-механикой уже давно стали привычной частью индустрии, но на фоне их стремительного роста всё чаще возникает вопрос: действительно ли рынку нужна ещё одна подобная RPG? Успех Genshin Impact породил волну подражателей, и новая NTE: Neverness to Everness — лишь очередной пример. Однако команда Arknights: Endfield уверена: игроки ждут не копий, а свежих идей.

В интервью GamesRadar ведущий разработчик проекта, Райан, отметил, что современные гача-RPG стали слишком предсказуемыми. По его словам, уже через час игроки понимают, как пройдут следующие десятки часов: собрать команду, зачистить подземелья и получить награды. Именно поэтому студия стремится изменить привычную формулу.

Одним из ключевых нововведений стали элементы автоматизации, вдохновлённые такими играми, как Satisfactory. В Endfield игроки смогут не только исследовать мир, но и активно влиять на него, создавая производственные цепочки и оптимизируя ресурсы. Такой подход добавляет глубины и превращает мир из декоративного фона в полноценную игровую систему.

Разработчики также экспериментируют с доступностью персонажей: снижена стоимость формирования команд, а количество бесплатных розыгрышей увеличено. Это должно стимулировать игроков чаще менять состав отряда и искать новые комбинации.

Хотя некоторые игроки считают, что открытие персонажей всё ещё требует усилий — особенно по сравнению с Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero — сама идея сочетания гачи с элементами «песочницы» уже выглядит свежо.

В студии подчёркивают: их цель — не усложнить игру ради сложности, а добавить новые системы, которые сделают процесс глубже и интереснее. И если этот баланс удастся сохранить, Arknights: Endfield может стать тем самым проектом, который выведет жанр за пределы привычных рамок.