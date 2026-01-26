Авторы Arknights: Endfield вернули деньги пострадавшим при взломе платежей через PayPal

Arknights: Endfield столкнулась с серьёзной проблемой безопасности платежей: игроки массово сообщают о несанкционированных списаниях средств через PayPal. Информация быстро распространилась в соцсетях и на Reddit, после чего разработчик Hypergryph и издатель Gryphline официально подтвердили инцидент и сообщили о мерах реагирования.

По словам пострадавших, после запуска игры и привязки PayPal для внутриигровых покупок со счетов начинали списываться суммы без подтверждения. Пользователи публиковали скриншоты с транзакциями в разных валютах — долларах США, евро, иенах и канадских долларах. В одном из случаев общий ущерб превысил 1300 евро, причём все операции были датированы одним днём — 22 января 2026 года.

Gryphline и Hypergryph оперативно отключили PayPal как способ оплаты и запустили проверку. Разработчики также опубликовали подробную хронологию событий. Первое сообщение о проблеме поступило в 09:58, а уже в 11:05 PayPal был полностью отключён, чтобы предотвратить новые списания. К 18:20 команда завершила аудит всех транзакций и выявила затронутые заказы, после чего в 18:30 началась выдача полных возмещений. Возвраты касаются всех платежей, совершённых в промежутке между 09:36 и 11:05 (UTC+8), включая покупки через официальный лаунчер и сайт пополнения.

Компания подчёркивает, что возмещения уже обрабатываются, а большинство из них должно быть завершено в течение нескольких часов. Игрокам, которые ещё не получили деньги обратно, рекомендуют обратиться напрямую в службу поддержки по адресу endfield_cs@gryphline.com.

Несмотря на инцидент, Arknights: Endfield продолжает оставаться доступной на PlayStation 5, ПК и мобильных устройствах. Разработчики заверили, что примут дополнительные меры, чтобы подобные ситуации не повторялись, и призвали игроков сохранять спокойствие.