Авторы бесплатной Arknights: Endfield взломали Unity для продвинутой оптимизации игры

Наверняка многие из вас, запуская очередную красивую новинку, даже не задумываются, сколько технических ухищрений и бессонных ночей разработчиков скрывается за плавными движениями героев. Пока одни студии пытаются подстроиться под ограничения готовых движков, создатели Arknights: Endfield решили не идти на компромиссы и буквально пересобрали свой рабочий инструмент под нужды проекта, чтобы добиться детализированной картинки.

Студия Hypergryph в рамках недавней презентации поделилась подробностями разработки своего амбициозного 3D-экшена Arknights: Endfield. Как выяснилось, для реализации визуальных задумок стандартных возможностей движка Unity команде оказалось недостаточно. Основная сложность заключается в беспрецедентной для кроссплатформенных проектов детализации: на одну модель персонажа в только в ПК-версии приходится от 80 до 100 тысяч полигонов, а для мобильных устройств — 40–50 тысяч, что в полтора раза превышает средние показатели по индустрии.

Ситуация осложняется тем, что в Endfield в кадре постоянно находится группа из четырех активных персонажей, а геймплей завязан на строительстве масштабных автоматизированных заводов. Огромное количество динамических объектов создает колоссальную нагрузку на систему. Чтобы сохранить производительность, разработчики пошли на радикальный шаг — они глубоко модифицировали ядро Unity, переписав его ключевые компоненты.

В частности, Hypergryph полностью переработала рендер-пайплайны и внедрила архитектуру ECS (Entity Component System), которая позволяет обрабатывать данные игровых компонентов гораздо эффективнее. Команда также представила собственную технологию затенения и модифицировала графические API. Это позволило реализовать честные динамические тени на любых дистанциях — от ближних до сверхдальних планов, что обычно является труднодостижимой задачей для открытых пространств.

Подобный уровень вмешательства в структуру готового движка встречается редко, однако для Hypergryph это стало необходимостью. Разработчики подчеркивают, что их цель — не просто показать красивую картинку, а интегрировать высокотехнологичную графику в сложный игровой процесс с динамическим окружением.

Arknights: Endfield уже вышла на ПК, PS5 и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Судя по теплым отзывам игроков в социальных сетях, авторам удалось обеспечить нужный уровень производительности и при этом дать передовую картинку.