Бесплатная игра про строительство заводов и сражения аниме-девочек Arknights: Endfield неожиданно заглянет в Steam

Hypergryph и GRYPHLINE преподнесли приятный сюрприз игрокам ПК. Сегодня, 13 августа, в цифровом магазине Valve совершенно неожиданно появилась официальная страница популярного ролевого экшена с элементами промышленной автоматизации — Arknights: Endfield.

Запуск бесплатного экшена состоялся еще в начале этого года - 22 января 2026 года. Игра успешно добралась до PlayStation 5, мобильных устройств, а также ПК. Однако до недавнего времени компьютерная версия была эксклюзивом Epic Games Store и собственного официального лаунчера издателя. Сейчас игра успешно развивается и находится на этапе версии 1.4, поэтому разработчики решили пойти на встречу игрокам и выпустить игру в самом популярном цифровом магазине. Игра теперь будет находиться в единой библиотеке, а владельцы портативок Steam Deck наконец-то смогут запускать гачу с без танцев с бубном.

Для синхронизации всего прогресса при запуске через Steam пользователям будет достаточно привязать свой аккаунт GRYPHLINE. Точная дата релиза Steam-версии Arknights: Endfield пока не разглашается. Зато разработчики уже запустили традиционную стартовую кампанию: в зависимости от того, как много пользователей добавит игру в свой список желаемого до выхода, на релизе все игроки получат специальные внутриигровые награды, включая эксклюзивные памятные рамки для профиля.