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Arknights: Endfield 22.01.2026
Ролевая, Стратегия, Условно-бесплатная, Аниме
7.5 410 оценок

Бесплатная игра про строительство заводов и сражения аниме-девочек Arknights: Endfield неожиданно заглянет в Steam

Gutsz Gutsz

Hypergryph и GRYPHLINE преподнесли приятный сюрприз игрокам ПК. Сегодня, 13 августа, в цифровом магазине Valve совершенно неожиданно появилась официальная страница популярного ролевого экшена с элементами промышленной автоматизации — Arknights: Endfield.

Запуск бесплатного экшена состоялся еще в начале этого года - 22 января 2026 года. Игра успешно добралась до PlayStation 5, мобильных устройств, а также ПК. Однако до недавнего времени компьютерная версия была эксклюзивом Epic Games Store и собственного официального лаунчера издателя. Сейчас игра успешно развивается и находится на этапе версии 1.4, поэтому разработчики решили пойти на встречу игрокам и выпустить игру в самом популярном цифровом магазине. Игра теперь будет находиться в единой библиотеке, а владельцы портативок Steam Deck наконец-то смогут запускать гачу с без танцев с бубном.

Для синхронизации всего прогресса при запуске через Steam пользователям будет достаточно привязать свой аккаунт GRYPHLINE. Точная дата релиза Steam-версии Arknights: Endfield пока не разглашается. Зато разработчики уже запустили традиционную стартовую кампанию: в зависимости от того, как много пользователей добавит игру в свой список желаемого до выхода, на релизе все игроки получат специальные внутриигровые награды, включая эксклюзивные памятные рамки для профиля.

ПК 6
9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Niт6iтЛиsт4n

Очередная гача добралась до Стим. Вааау

3
rei_nyasha

говорят игра лучше чем факторио а тут повод пробовать

2
Пользователь ВКонтакте

Лучше б они контент преподнесли😐 // Руслан Варнин

1
AtomicHeartGames

УРА