"Беспощадная энергоэффективность": игроки Arknights: Endfield разработали лучшую систему сбережения электричества

Сообщество Arknights: Endfield продолжает удивлять своим подходом к игре. После соревнований в компактности заводов и постройки «нелегальных зиплайнов» для скоростного перемещения игроки нашли новый челлендж — экстремальная экономия электроэнергии. Энтузиасты превратили производственные линии в настоящие чудеса инженерной мысли, балансирующие на грани тотального блэкаута ради максимальной выгоды.

Японский игрок под ником Fome стал одним из пионеров движения по разработке самого энергоэффективного завода. Суть его метода заключается в тончайшей настройке подачи аккумуляторов в генераторы.

Проблема стандартной схемы в том, что батареи выдают фиксированный объем энергии, 1600 единиц, на 40 секунд. Если потребление базы чуть выше этого значения, игрокам приходится подключать второй генератор, теряя впустую огромные объемы — до 1200 единиц, «излишков». Fome же создал уникальную схему, которая регулирует поток батарей на конвейере, контролируя выработку с шагом до 5 единиц.

Чтобы достичь таких результатов, энтузиаст пошел на радикальные меры:

Хранилища потребляют электричество, но ничего не производят — поэтому они были удалены, а ресурсы направляются напрямую в ядра.

Fome написал внешний калькулятор-симулятор энергопотребления, который рассчитывает идеальные параметры для генераторов, чтобы избежать аварийного отключения всей системы.

Игрок отключает питание боевых турелей и насосов, когда они не нужны, и перешел на использование менее мощных буров, чтобы сэкономить даже 150 единиц энергии.

Такой перфекционизм позволяет высвободить значительные мощности для расширения производства без строительства новых электростанций. Энтузиаст уже поделился своими лучшими чертежами с сообществом, позволяя всем желающим "выжать все соки" из своей базы.

Коды чертежей:

EFO01O4a5u93auIau9oe4

EFO01u8U3ai1Ua00IAoOU

EFO019aE0i4AEieea5uI2

EFO013o781A671aA60579

К сожалению, они предназначены только для региона Азии в Arknights: Endfield. Однако при желании их можно конвертировать через онлайн конструктор чертежей.

Игра доступна бесплатно на PC, PlayStation 5 и мобильных устройствах. Если вы тоже любите настраивать логистику до идеала, эти фанатские схемы могут стать отличным подспорьем.