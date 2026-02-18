"Беспощадная энергоэффективность": игроки Arknights: Endfield разработали лучшую систему сбережения электричества

Сообщество Arknights: Endfield продолжает удивлять своим подходом к игре. После соревнований в компактности заводов и постройки «нелегальных зиплайнов» для скоростного перемещения игроки нашли новый челлендж — экстремальная экономия электроэнергии. Энтузиасты превратили производственные линии в настоящие чудеса инженерной мысли, балансирующие на грани тотального блэкаута ради максимальной выгоды.
Японский игрок под ником Fome стал одним из пионеров движения по разработке самого энергоэффективного завода. Суть его метода заключается в тончайшей настройке подачи аккумуляторов в генераторы.
Проблема стандартной схемы в том, что батареи выдают фиксированный объем энергии, 1600 единиц, на 40 секунд. Если потребление базы чуть выше этого значения, игрокам приходится подключать второй генератор, теряя впустую огромные объемы — до 1200 единиц, «излишков». Fome же создал уникальную схему, которая регулирует поток батарей на конвейере, контролируя выработку с шагом до 5 единиц.
Чтобы достичь таких результатов, энтузиаст пошел на радикальные меры:
- Хранилища потребляют электричество, но ничего не производят — поэтому они были удалены, а ресурсы направляются напрямую в ядра.
- Fome написал внешний калькулятор-симулятор энергопотребления, который рассчитывает идеальные параметры для генераторов, чтобы избежать аварийного отключения всей системы.
- Игрок отключает питание боевых турелей и насосов, когда они не нужны, и перешел на использование менее мощных буров, чтобы сэкономить даже 150 единиц энергии.
Такой перфекционизм позволяет высвободить значительные мощности для расширения производства без строительства новых электростанций. Энтузиаст уже поделился своими лучшими чертежами с сообществом, позволяя всем желающим "выжать все соки" из своей базы.
Коды чертежей:
- EFO01O4a5u93auIau9oe4
- EFO01u8U3ai1Ua00IAoOU
- EFO019aE0i4AEieea5uI2
- EFO013o781A671aA60579
К сожалению, они предназначены только для региона Азии в Arknights: Endfield. Однако при желании их можно конвертировать через онлайн конструктор чертежей.
Игра доступна бесплатно на PC, PlayStation 5 и мобильных устройствах. Если вы тоже любите настраивать логистику до идеала, эти фанатские схемы могут стать отличным подспорьем.
Задры Factorio и Satisfactory отжигают ))
👏
Честно говоря игра удивила контентом за 2 недели, весь сюжет уже закончился к данному времени, а из строительства базы максимум после Улина - это кристоновые компоненты и батарея Улина, больше там сейчас делать нечего? А играет миллион и более
К сожалению делать вообще нечего. Ну грибочки пособирать, раскидать посылки, сбросить товар с плавающим ценником с хорошей накруткой и все. Активностей больше нет. Люди буквально на скалы лезут уже, я не шучу ;) Видос под спойлером
У меня так для Улиня (EU):
MinMax Bats X - Power Usage till 1995: (EFO0172UAa148o58EO0Ai)
MinMax Bats 0 - Power Usage till 2095: (EFO01893u546ei1A4U873)
MinMax Bats 1 - Power Usage till 2390: (EFO011ea0u3742U2O3oO7)
MinMax Bats 2 - Power Usage till 2685: (EFO0172UAa148o552O2Ai)
MinMax Bats 3 - Power Usage till 2985: (EFO014o5OU786937AE81A)
Турели вообще от энергосети питать - не самый умный ход. Достаточно в них батарей напихать. А после прохождения всех стадий защиты - их вообще можно снять или перенести на помощь в долбежке мобов с аллювиевых разломов.
Сейчас глянул, тут есть клевый калькулятор для этого дела. Буду у себя переделывать похоже сегодня вечером.