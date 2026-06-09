Ближайшее будущее Arknights: Endfield показали в трейлере "Возвращение на Север"

GRYPHLINE представила трейлер обновления «Возвращение на Север» для Arknights: Endfield в рамках IGN Live. Судя по показанному, проект продолжает активно развиваться после релиза, расширяя сюжет и добавляя новый контент, связанный с северными регионами мира игры.

В центре обновления — возвращение капитана Аркейн из отряда «Иньлун» и новый этап истории, который углубляет индустриально-фантастическую вселенную Arknights: Endfield. Разработчики делают ставку на дальнейшее развитие нарратива и персонажей, усиливая акцент на сюжетных событиях.

Arknights: Endfield уже сочетает боевую систему в реальном времени и строительство баз, а также выходит за рамки мобильной платформы, будучи доступной на ПК и консолях. На этом фоне обновление продолжает курс на расширение геймплейных возможностей и мира игры.

Отдельно отмечаются технические особенности: поддержка 120 FPS, кроссплатформенный прогресс и современные графические технологии, включая DLSS и улучшенные визуальные эффекты. Для free-to-play RPG подобный набор уже становится нормой, но для франшизы Arknights это всё ещё выглядит как уверенное технологическое развитие.

GRYPHLINE продолжает придерживаться модели регулярных бесплатных обновлений с новыми оперативниками, картами и боссами, поддерживая долгосрочное развитие проекта. «Возвращение на Север» в этом контексте выглядит как очередной шаг в расширении пострелизного контента и укреплении живого сервисного подхода.