"Древнее глубоководье пало": в Arknights: Endfield вышло крупное обновление

Разработчики Arknights: Endfield выпустили новое обновление версии под названием «Древнее глубоководье пало от бунтарского прилива». Патч уже доступен на всех серверах и сопровождается техническим обслуживанием.

Обслуживание серверов прошло 12 марта с 01:00 до 07:00 по московскому времени для регионов Asia, Americas и Europe. В качестве компенсации игрокам подготовлены внутриигровые награды. Пользователи получат по 900 ороберилов за техническое обслуживание и обновление, а также ещё 900 ороберилов за исправление ошибок. Награды будут отправлены отдельными письмами через внутриигровую почту и останутся доступными до следующего крупного обновления. Получить их смогут игроки, создавшие персонажа до установки патча.

Разработчики отмечают, что обновление является обязательным. Для продолжения игры необходимо загрузить новую версию клиента и установить её на устройство.

Обновление доступно на всех платформах: пользователям iOS нужно скачать его через App Store, владельцам Android — следовать подсказкам внутри игры, на PlayStation 5 — проверить обновления через меню системы, а игрокам на ПК потребуется перезапустить загрузчик GRYPHLINK и установить новый патч.

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.