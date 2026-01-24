"Фабрика должна расти": игроки Arknights: Endfield внезапно открыли в себе любовь к строительству заводов

На первый взгляд Arknights: Endfield легко принять за очередную аниме-гача-игру в духе Genshin Impact. Яркие персонажи, бои, прокачка, валюты — всё на месте. Однако спустя несколько часов после старта игра делает резкий поворот: вместо очередного сражения вам предлагают построить полноценную базу по добыче и переработке ресурсов. И в этот момент многие игроки осознают, что они пришли вовсе не за экшеном.

Сообщество быстро подхватило новую реальность Endfield. Пользователь Reddit с ником The_4th_Wonderland метко описал общее настроение фразой: «Пришел ради сражений. Остался, чтобы работать на заводе». В обсуждениях все чаще всплывает знакомая фанатам Factorio мантра — «Фабрика должна расти». Игроки признаются, что вместо фарма опыта часами оптимизируют конвейеры, энергосети и производственные цепочки.

Такой эффект удивляет даже тех, кто никогда не интересовался играми про менеджмент. Строительство фабрик в Endfield постепенно затягивает: сначала как обязательный этап, затем как полноценная цель. Через несколько часов оказывается, что вы неохотно отвлекаетесь на сюжет, потому что нужно довести производственную линию до идеала.

Именно эта система стала главным отличием Endfield от десятков других гача-проектов. Да, игра по-прежнему нагружает игрока валютами, уведомлениями и ежедневными бонусами, но именно управление базой становится ключевым крючком. Ютубер Braxophone уже назвал фабричное строительство «великим фильтром Endfield»: без него невозможно эффективно развиваться.

В итоге Arknights: Endfield неожиданно открывает для многих целый жанр — и доказывает, что настоящая сила здесь рождается не в боях, а в выверенной промышленной системе, шаг за шагом превращающей базу в настоящую индустриальную империю.