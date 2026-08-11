Фанатский русский дубляж ролика про Лиино из Arknights: Endfield привлёк внимание официального сообщества игры

Официальное русскоязычное сообщество Arknights: Endfield обратило внимание на фанатский русский дубляж проморолика новой героини Лиино, недавно появившейся в игре.

Лиино озвучила Анастасия Сидорова. Дополнительные голоса записали Ника Дьяконова, Анастасия Скачкова и Иван Александров, а вокальную партию исполнила Анастасия Станишевская. Режиссёром дубляжа выступила Ника Дьяконова, её ассистировал Ник Павлов. За звук отвечал Александр Абелешев при участии ассистентов Анны Колягановой (Silentium) и Степана Ефремова. Русский текст подготовила Юлия Цыплакова (ErieCreator).

Сам факт внимания со стороны официального русскоязычного сообщества наверняка порадует поклонников игры, однако воспринимать это как намёк на скорое появление полноценной русской озвучки в Arknights: Endfield пока не стоит. Никаких официальных заявлений о планах добавить русский дубляж разработчики не делали. Впрочем, подобная реакция показывает, что качественная фанатская локализация способна привлечь внимание даже со стороны представителей самой игры.

Лиино — лимитированный оперативник класса «Поддержка» с электрической стихией. В бою певица использует две уникальные стойки, позволяющие одновременно усиливать урон и восстанавливать здоровье союзников. Дополнительное лечение и восстановление собственной энергии она получает благодаря комбонавыку с небольшим временем восстановления.

Героиня особенно хорошо раскрывается в отрядах с электрической и природной специализацией, хотя её можно использовать и за пределами таких составов — правда, в этом случае часть преимуществ от её способностей будет потеряна.

Получить Лиино с повышенной вероятностью можно во второй половине обновления «Возвращение домой» в рамках найма «Приветствие утренней звезды». Баннер будет доступен с 9 по 27 августа 2026 года.

Пока официальной русской озвучки в Arknights: Endfield ждать не стоит, но фанатский дубляж Лиино уже получил то самое внимание, о котором многие локализаторы могут только мечтать.