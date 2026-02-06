Гравитация на её стороне: авторы Arknights: Endfield показали два трейлера Гилберты

Авторы Arknights: Endfield готовятся к запуску нового баннера и представили сразу два ролика, посвящённых шестизвёздному оперативнику Гилберте: сюжетный трейлер и отдельное видео с демонстрацией её боевых способностей. Баннер специального найма «Летучий гонец» станет доступен 7 февраля с 12:00 по московскому времени.

Во время действия баннера шанс получения Гилберты будет значительно повышен. Для найма можно использовать разрешения «Быстрый гонец», специальные разрешения или ороберилы. Дополнительно действует акция экстренной вербовки: после 30 попыток игроки получат 10 бесплатных попыток найма с гарантированным оперативником не ниже 5★.

Параллельно стартует временное событие входа «Быстрый гонец». За ежедневный вход в течение семи дней можно получить ценные награды, включая пять разрешений на наём. Также откроется событие «Боевые учения» — испытание с предустановленной командой и самой Гилбертой, за прохождение которого выдаются дополнительные призы. В обменнике талонов АПК появятся временные специальные предложения со скидками.

Гилберта — 6★ оперативник из «Родос Айленд», направленная в Endfield в рамках корпоративного соглашения. Она служит гонцом технического отдела и владеет редкой формой ориджиниевых искусств, позволяющей управлять гравитацией. В Endfield Гилберта доставляет почту и разведданные между базами, предпочитая рискованные маршруты и всё более сложные задания. Её оптимизм и жизнерадостность уже успели оставить впечатление даже на Варфарин, вызвав у неё лёгкую ностальгию.