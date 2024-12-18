GRYPHLINE начинает набор на бета-тестирование Arknights: Endfield, раскрыты системные требования для ПК

Наконец-то появились новости об Arknights: Endfield - RPG в реальном времени со стратегическими игровыми функциями.

Для тех, кто заинтересован, регистрация на бета-тест для ПК официально открыта, период начался 14 декабря. Регистрация на бета-тестирование очень проста и не ограничена определенной частью мира. Это означает, что люди со всего мира смогут принять участие в бета-тестировании Arknights: Endfield. Чтобы зарегистрироваться на бета-тестирование, вам нужно перейти на официальный сайт GRYPHLINE для Arknights: Endfield, где вам будет предложено войти в систему и выбрать платформу. После того, как вы подтвердите, что вы играете на ПК, вам нужно будет пройти опрос, который займет от 5 до 10 минут.

Выпущен новый концептуальный трейлер, который демонстрирует некоторые из функций, которые игроки могут ожидать от игры.

Бета-тест Arknights: Endfield запланирован на середину января 2025 года, с возможностью выбора английского, японского, корейского и китайского языков озвучки и пользовательского интерфейса.

GRYPHLINE также предоставила совершенно новый геймплей, который включает 15 минут видеоматериалов о том, что вас ждет в игре и как она будет проходить.

На данный момент объявление о закрытии набора на тест не было, поэтому в настоящее время регистрация открыта для всех, и любой желающий может зарегистрироваться. Время начала тестирования также пока не объявлено, но его обещали объявить позже, ближе к дате.

Переходя к сути бета-теста, игроки смогут увидеть персонажей в игре с новыми и улучшенными моделями, анимациями и спецэффектами. Это произошло с момента последнего бета-теста, когда произошло множество изменений. С этим новым бета-тестом Arknights: Endfield игроки получат доступ к 13 игровым персонажам, шесть из которых были представлены во время фазы тестирования игры. Игроки также получат возможность взглянуть на систему монетизации игры, чтобы знать, чего от нее ожидать.

Этот бета-тест также представляет систему строительства базы, которую игроки увидят в полном выпуске Arknights: Endfield. Бета-версия представляет новые обучающие материалы и расширенную игровую механику, которые знакомят их с этой специфической функцией, позволяя им строить оборонительные сооружения и возводить здания в новых областях.

Кто планирует попробовать свои силы в предстоящей бета-версии Arknights: Endfield, ниже приведены системные требования, которым должен соответствовать ПК, чтобы иметь возможность комфортно играть.

Требования:

Минимум

Windows 10 / 11 64-бит

Процессор - Intel Core i5-9400F или эквивалент

ГПУ - NVIDIA GeForce 1060 6ГБ или эквивалент

ОЗУ - 16 ГБ

Хранилище - 60ГБ

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