GRYPHLINE выводит POPUCOM на Switch и готовит премьеру Arknights: Endfield

На Nintendo Direct, Tokyo Game Show и Apple Event компания GRYPHLINE представила ключевые новинки, подчеркнув планы по расширению аудитории и поддержке разных платформ.
Многопользовательский платформер POPUCOM, ранее вышедший на ПК в Steam и Epic Games Store летом 2025 года, появится на Nintendo Switch в конце зимы 2025-го. В игре можно объединяться с друзьями для прохождения сюжетного режима на двоих или устраивать хаотичные сессии в «режиме вечеринки» для трёх-четырёх игроков. POPUCOM сочетает элементы исследования, сражения и решения головоломок, а также поддерживает специальные режимы для игроков с нарушением цветовосприятия.
На Tokyo Game Show 2025 посетители впервые смогут поиграть в демоверсию Arknights: Endfield — 3D-стратегии с ролевыми элементами, действие которой разворачивается во вселенной популярной мобильной игры Arknights. Проект уже светился на Japan Expo, Anime Expo и Gamescom, а на сентябрьском Apple Event разработчики подтвердили выход игры в начале 2026 года и показали геймплей на новых iPhone 17 Pro с чипом A19 Pro. Аппаратная трассировка лучей и высокая частота кадров на мобильных устройствах стали одним из главных акцентов презентации.
Arknights: Endfield предлагает исследование неизведанных территорий, бои в реальном времени, строительство баз и обновлённую боевую систему, опробованную во время закрытых тестов. GRYPHLINE подчёркивает, что проект разрабатывается сразу для ПК и мобильных устройств.
Издатель планирует продолжить раскрывать подробности о POPUCOM и Arknights: Endfield в ближайшие месяцы.
Скажу так, это будет самая жадная гача из всех…
Почему? Вроде разрабов хвалят за первую игру, мол самая не жадная гача на мобилках. Так почему эта будет?
Аркейн достаточно известная гача а Японии и вообще а Азии и она была до жути жадная до денег… вот с этого сделал вывод. Если я не прав, я буду только рад
Вообще-то очень жадная. На старте навалила, а потом как отрезало. Жаднее наверное только фейт.