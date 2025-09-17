GRYPHLINE выводит POPUCOM на Switch и готовит премьеру Arknights: Endfield

На Nintendo Direct, Tokyo Game Show и Apple Event компания GRYPHLINE представила ключевые новинки, подчеркнув планы по расширению аудитории и поддержке разных платформ.

Многопользовательский платформер POPUCOM, ранее вышедший на ПК в Steam и Epic Games Store летом 2025 года, появится на Nintendo Switch в конце зимы 2025-го. В игре можно объединяться с друзьями для прохождения сюжетного режима на двоих или устраивать хаотичные сессии в «режиме вечеринки» для трёх-четырёх игроков. POPUCOM сочетает элементы исследования, сражения и решения головоломок, а также поддерживает специальные режимы для игроков с нарушением цветовосприятия.

На Tokyo Game Show 2025 посетители впервые смогут поиграть в демоверсию Arknights: Endfield — 3D-стратегии с ролевыми элементами, действие которой разворачивается во вселенной популярной мобильной игры Arknights. Проект уже светился на Japan Expo, Anime Expo и Gamescom, а на сентябрьском Apple Event разработчики подтвердили выход игры в начале 2026 года и показали геймплей на новых iPhone 17 Pro с чипом A19 Pro. Аппаратная трассировка лучей и высокая частота кадров на мобильных устройствах стали одним из главных акцентов презентации.

Arknights: Endfield предлагает исследование неизведанных территорий, бои в реальном времени, строительство баз и обновлённую боевую систему, опробованную во время закрытых тестов. GRYPHLINE подчёркивает, что проект разрабатывается сразу для ПК и мобильных устройств.

Издатель планирует продолжить раскрывать подробности о POPUCOM и Arknights: Endfield в ближайшие месяцы.