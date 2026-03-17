Игрок Arknights: Endfield воссоздал жуткую пиктограмму из культового аниме "Стальной алхимик"

Не так давно, с релизом масштабного мартовского обновления «Приливы поднимаются, оставляя бездну позади», игроки в экшен-RPG с элементами градостроения Arknights: Endfield получили новый инструментарий. И пока одни возводят все более замысловатые, многоярусные заводы для заработка игровой валюты, один креативный фанат нашел обновление куда более зловещее применение. На днях на популярном корейском форуме dcinside пользователь под ником «Атэри» продемонстрировал впечатляющий проект, моментально вызвавший шквал обсуждений и шуток в геймерском сообществе.

С помощью нововведения патча — «Подземных трубопроводов» — он выстроил над территорией города Улин исполинский магический круг. И это не абстрактный узор, а точная копия печально известного Круга Трансмутации Страны из легендарной манги и аниме «Стальной Алхимик» от Хирому Аракавы.

Для тех, кто знаком с первоисточником, это отнюдь не безобидный рисунок: по сюжету "Алхимика" данная пиктограмма была нужна главному антагонисту, чтобы поглотить души всего населения страны Аместрис и переплавить их в философский камень. В посте «Атэри» с юмором обыграл эту задумку: автор смонтировал шуточные скриншоты, на которых оперативников Endfield, "догадавшихся" об истинном назначении трубопроводов, ждет печальная участь — в лучших традициях тайных заговоров их "затыкают".

Как удалось создать столь грандиозную стройку в игре, не являющейся чистой песочницей? Ответ кроется в функционале нового апдейта. Подземные трубы в Endfield можно прокладывать на дистанцию до 200 метров, что делает их отличным "холстом". Поскольку трубы спрятаны под землей, их прокладка практически не зависит от неровностей рельефа и особенностей надземных ландшафтов. Пользователь потратил на «архитектуру круга» около 6 часов, официально промаркировав свою конструкцию безобидным ярлыком "сельскохозяйственного водопровода", чтобы отвести подозрения местных "граждан".

Забавно, но место стройки, город Улин, выбрано тоже не случайно. По лору игры около десятилетия назад этот район сильно пострадал от катаклизмов и гибели людей. В мире "Стального алхимика" Круг Трансмутации как раз и требовал размещения кровавых узлов в местах массовой резни, что добавляет этой безумной пасхалке еще более жуткий ироничный подтекст. Впрочем, волноваться местным NPC пока не стоит — механику создания философского камня из пиксельных человечков разработчики в игру к счастью еще не добавили.