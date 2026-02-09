Игроки Arknights: Endfield изобрели "нелегальные зиплайны" для скоростного перемещения по миру

Там, где есть строительство и открытый мир, геймеры всегда найдут способ срезать угол. Недавний хит от студии Hypergryph, Arknights: Endfield, сочетающий в себе стратегическую RPG и симулятор строительство заводов, не стал исключением. Сообщество игры охватила новая лихорадка, получившая в сети название «нелегальные зиплайны» — метод, позволяющий игнорировать сложный ландшафт планеты Талос-II.

Суть тренда заключается в изобретательном использовании системы Integrated Industrial System (AIC). Стандартная механика позволяет игрокам устанавливать опоры для тросов и перемещаться на расстояния до 110 метров при наличии электричества. Однако энтузиасты выяснили, что если проявить креативность, можно размещать эти опоры в, казалось бы, недоступных местах — например, на крышах высоких электростанций, куда можно забраться по декоративным объектам.

Такие высотные точки позволяют натягивать канаты над каньонами и препятствиями, которые при обычном прохождении требуют долгого обхода. Особенно популярным стал маршрут в зоне Energy Highland, который позволяет мгновенно добраться до мест обитания сильных врагов ради фарма редких ресурсов — «Матриц» для оружия.

Термин «нелегальные» здесь используется в шутливом ключе: игроки не используют сторонний софт или глитчи, ломающие игру. Они лишь находят неочевидные точки для строительства в пределах игровых правил. Популярности методу добавила социальная механика Endfield: постройки случайных игроков могут появляться в мирах других пользователей, что привело к вирусному распространению самых эффективных схем «срезания пути».

Arknights: Endfield доступна бесплатно на PC, PlayStation 5, iOS и Android.