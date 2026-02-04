Игроки Arknights: Endfield массово соревнуются в создании самых компактных заводов

Обычно в гача-играх сообщество меряется наносимым уроном или удачей в "крутках" за лучших аниме-девочек, но Arknights: Endfield пошла своим путем. Новый проект от Hypergryph неожиданно раскрыл в геймерах скрытую страсть к логистике и микроменеджменту. Пока одни наслаждаются сюжетом, «инженерный корпус» фанатов превратил игру в хардкорный симулятор автоматизации, где битва идет не с монстрами, а за каждый свободный пиксель на строительной площадке.
В игре существует система AIC (Automated Industrial Complex), позволяющая строить заводы для производства ресурсов и обмена их на валюту. Самым ценным товаром сейчас считаются лечебные «Капсулы из гречихи III» (Soba Capsule III), так как у них высокий обменный курс. Однако для их создания требуются сложные цепочки ресурсов, а место на базе ограничено.
В официальном Discord и социальных сетях развернулось настоящее соревнование: игроки делятся чертежами, пытаясь сжать производственные линии до микроскопических размеров.
- Энтузиасты борются за сокращение схем буквально на одну клетку: например, уменьшение схемы с 24x44 до 24x43 позволяет разместить в центральной зоне сразу три таких завода вместо двух.
- Игроки придумали негласные правила: максимальная эффективность (6 единиц в минуту) при минимальных затратах площади.
- Создаются даже специализированные схемы для узких участков карты, вроде горных проходов, где стандартные заводы просто не помещаются.
Стоит отметить, что разработчики всячески поддерживают комфортный темп игры, позволяя наслаждаться и строительством, и сражениями без лишнего стресса. Ранее мы писали, что в Arknights: Endfield добавили функцию, о которой мечтают все фанаты гача-игр:
Как показала практика, заморачиваться на счёт "гипер прибыльности" заводов абсолютно не имеет никакого смысла. Рано или поздно всё-равно будут нафармлены заветные бумажки для получения всего контента из узла перераспределения и от баз просто не будет смысла. Ускорять данный процесс - дело очень сомнительное
Это,блин,игра,там смысл любой деятельности - приносить удовольствие.
Ну, если людям приносит удовольствие строить заводы, хотя для этого есть факторио или сатисфактори, то я вообще не против этого, просто говорю о том, что простому обывателю в этом особо смысла нет.
Второй регион ещё минимум пол года нужен,для прокачки шмота,а вот первый - да,кроме подарков и "двойной смолы" нет ничего.
О, Факторио для самых маленьких, какая прелесть.
умилительно. главное чтобы они потом этот свой опыт на настоящих предприятиях не пытались применить. А то и так достаточно самодурства в топ-менеджменте.