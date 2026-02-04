Игроки Arknights: Endfield массово соревнуются в создании самых компактных заводов

Обычно в гача-играх сообщество меряется наносимым уроном или удачей в "крутках" за лучших аниме-девочек, но Arknights: Endfield пошла своим путем. Новый проект от Hypergryph неожиданно раскрыл в геймерах скрытую страсть к логистике и микроменеджменту. Пока одни наслаждаются сюжетом, «инженерный корпус» фанатов превратил игру в хардкорный симулятор автоматизации, где битва идет не с монстрами, а за каждый свободный пиксель на строительной площадке.

В игре существует система AIC (Automated Industrial Complex), позволяющая строить заводы для производства ресурсов и обмена их на валюту. Самым ценным товаром сейчас считаются лечебные «Капсулы из гречихи III» (Soba Capsule III), так как у них высокий обменный курс. Однако для их создания требуются сложные цепочки ресурсов, а место на базе ограничено.

В официальном Discord и социальных сетях развернулось настоящее соревнование: игроки делятся чертежами, пытаясь сжать производственные линии до микроскопических размеров.

Энтузиасты борются за сокращение схем буквально на одну клетку: например, уменьшение схемы с 24x44 до 24x43 позволяет разместить в центральной зоне сразу три таких завода вместо двух.

Игроки придумали негласные правила: максимальная эффективность (6 единиц в минуту) при минимальных затратах площади.

Создаются даже специализированные схемы для узких участков карты, вроде горных проходов, где стандартные заводы просто не помещаются.

Стоит отметить, что разработчики всячески поддерживают комфортный темп игры, позволяя наслаждаться и строительством, и сражениями без лишнего стресса.

