Игроки Arknights: Endfield превратили Талос II в мегастройку планетарного масштаба

С момента официального релиза Arknights: Endfield планета Талос II стала домом для тысяч Эндминистраторов со всего мира. Игроки не просто исследуют новый мир, но и активно развивают его, объединяясь в масштабном совместном строительстве. Их энтузиазм и вовлечённость уже вылились в по-настоящему впечатляющие цифры.
По состоянию на 1 февраля 2026 года суммарная протяжённость линий электропередач, проложенных игроками, достигла 42,2 миллиарда метров. За всё время существования проекта Эндминистраторы отремонтировали более 23 миллионов общих сооружений, внося вклад в развитие инфраструктуры Талоса II.
Самым популярным объектом оказался лёгкий запасник в Центре Долины IV — его устанавливали и восстанавливали более 4,3 миллиона раз. Разработчики поблагодарили сообщество за сплочённость, помощь друг другу и вклад в формирование живого и постоянно меняющегося мира Endfield.
Ну вот, и нечего было ныть, что игрокам только сиськи подавай. Нет - не только сиськи, сиськи и стройку! Вот истинные потребности мужчины! Сиськи и стройка!
И доставка
Ну это уже у молодого поколения
Мне стройка зашла, но ее очень мало, уже на 3 день построил автономные заводские цепочки, которые всю потребность в ресурсах и облигациях закрыли, теперь если только оптимизацией ради прикола заниматься... еще удручает отсутствие вертикальной стройки.
Зато все остальные составляющие игры не очень. Ограничение психикой - отстой.
Боёвка без импакта абсолютно. Из за зависимости от уровня развития повышение характеристик персонажей позволяет просто догонять мобов и боссов по силе, а соответственно ты не чувствуешь прогрессию своих оперативников. Короче говоря, как и любая другая гача помойка, но хотя бы со стройкой :D