Игроки Arknights: Endfield превратили Талос II в мегастройку планетарного масштаба

С момента официального релиза Arknights: Endfield планета Талос II стала домом для тысяч Эндминистраторов со всего мира. Игроки не просто исследуют новый мир, но и активно развивают его, объединяясь в масштабном совместном строительстве. Их энтузиазм и вовлечённость уже вылились в по-настоящему впечатляющие цифры.

По состоянию на 1 февраля 2026 года суммарная протяжённость линий электропередач, проложенных игроками, достигла 42,2 миллиарда метров. За всё время существования проекта Эндминистраторы отремонтировали более 23 миллионов общих сооружений, внося вклад в развитие инфраструктуры Талоса II.

Самым популярным объектом оказался лёгкий запасник в Центре Долины IV — его устанавливали и восстанавливали более 4,3 миллиона раз. Разработчики поблагодарили сообщество за сплочённость, помощь друг другу и вклад в формирование живого и постоянно меняющегося мира Endfield.