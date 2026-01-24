Игроков в Arknights: Endfield удивила сцена с двойными очками в начале игры

Компания Hypergryph совместно с GRYPHLINE 22 января официально выпустила игру Arknights: Endfield. Проект сразу привлек внимание аудитории не только сменой жанра на трехмерную стратегию, но и специфическим юмором.

Сцена разворачивается на борту корабля, где главный герой, именуемый Администратором, пробуждается от долгого сна. Присутствующий в кадре член экипажа реагирует на это событие с крайним изумлением. Персонаж медленно снимает свои солнцезащитные очки, однако под ними оказывается еще одна точно такая же пара очков. После этого абсурдного момента игра сразу переходит к геймплею, а странный NPC исчезает без каких-либо комментариев со стороны других героев, что лишь добавляет комичности серьезному вступлению.

Данный эпизод является прямой отсылкой к старому интернет-мему, в котором мужчина снимает очки, чтобы показать под ними вторые. Как стало известно, это не графический баг, а осознанное решение разработчиков. Продюсер игры Хай Мао рассказал, что лично попросил команду внедрить эту шутку. Во время бета-тестирования даже сотрудники студии принимали анимацию за ошибку, поэтому к релизу сцену немного изменили. Камера теперь берет лицо персонажа крупным планом, чтобы подчеркнуть намеренный характер действия.

Авторы отметили, что в Arknights: Endfield спрятано множество подобных отсылок к популярной интернет-культуре, и сцена с очками — лишь верхушка айсберга. Сама игра представляет собой ролевой экшен с элементами строительства и автоматизации фабрик, события которого происходят на планете Талос-2. Проект распространяется по условно-бесплатной модели и доступен на ПК, PlayStation 5, а также мобильных платформах iOS и Android.