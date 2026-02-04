Имена игроков Arknights: Endfield отправят в космос - Hypergryph подготовила необычную акцию к релизу

Студия Hypergryph решила отметить релиз Arknights: Endfield по-настоящему космическим способом. В рамках промо-кампании Voyage To The Stars разработчики предложили фанатам шанс отправить своё игровое имя… на орбиту Земли. Да, буквально.

Для участия достаточно зарегистрировать никнейм на официальном сайте акции, используя учётную запись Gryphline. После этого Hypergryph соберёт данные, перенесёт их в специальную модель под названием Protocol-Originium и отправит её в космос на борту спутника. По словам студии, имена сначала обработают в дата-центре в Сингапуре, затем в материковом Китае, после чего подготовят к запуску.

Регистрация открыта до 4 марта 2026 года, причём участвовать можно даже тем, кто ещё не запускал игру — идентификаторы пользователей будут добавлены уже после релиза. Разработчики подчёркивают, что все имена пройдут строгую модерацию: никакой оскорбительной или сомнительной лексики.

Скорее всего, Hypergryph не запускает собственный спутник, а арендует место на коммерческой миссии или использует формат компактного CubeSat. Как бы то ни было, это редкий пример того, как гача-игра выходит за пределы экрана и буквально устремляется к звёздам — идеально вписываясь в научно-фантастическую тематику Endfield.