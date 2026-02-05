Курс на удобство: свежий патч Arknights: Endfield упростил старт и подарил 6-звездного оперативника

Авторы Arknights: Endfield выпустили свежее обновление, сосредоточенное на улучшении раннего игрового опыта, баланса и удобства интерфейса. Главным бонусом патча станет бесплатная раздача шестизвёздного оперативника на выбор из стандартного баннера — редкий и щедрый жест, призванный упростить формирование отрядов и снизить порог входа для новичков.

Все Эндминистраторы, завершившие основную миссию «Глава I, Процесс I: Прорыв осады», получат «Разрешение на выбор назначения». С его помощью можно выбрать одного из 6★ оперативников с баннера стандартного найма. Награда будет отправлена по внутриигровой почте после быстрого обновления 5 февраля 2026 года. В дальнейшем разработчики обещают интегрировать получение этого бонуса прямо в игровой процесс.

Патч включает и заметные изменения баланса. На уровнях исследования 6 и 7 снижены уровни врагов — с сохранением прежних трофеев, что сделает прохождение менее напряжённым. Для поддержки развития оперативников игроки на определённых уровнях влияния получат материалы для крафта синего и фиолетового снаряжения, что упростит бои до полноценного развития АПК.

Среди системных улучшений — новая функция быстрого включения и отключения объектов АПК в режиме вида сверху, переработка расположения врагов у точек телепортации и мест добычи, а также правки сложности отдельных устройств.

Кроме того, команда уже работает над следующими апдейтами: оптимизацией ресурсов, найма, интерфейса, поведения союзников, навигации и удобства взаимодействия с миром. Разработчики подчёркивают, что изменения основаны на отзывах сообщества и анализе игровых данных — и обещают продолжать курс на комфорт и доступность Arknights: Endfield.