"Мы не хотели просто следовать за модой": разработчики Arknights: Endfield рассказали, какие игры вдохновили проект

Arknights: Endfield с самого анонса воспринимается как необычный шаг для Hypergryph — студии, известной по мобильной tower defense Arknights. Новая игра уходит в формат 3D-стратегии в реальном времени с элементами RPG, исследования и глубокой автоматизации. Как выяснилось, такой гибрид стал результатом осознанного отказа от следования моде.

В интервью изданию Automaton дизайнер уровней Endfield, известный под псевдонимом RUA, рассказал о ключевых источниках вдохновения команды. По его словам, фундаментом системы автоматизации стали признанные «классики» жанра — Factorio, Satisfactory и Dyson Sphere Program. Именно они повлияли на идею фабрик, производственных цепочек и конвейеров, которые игроки смогут строить и полностью автоматизировать.

Однако Endfield не ограничивается только фабричным геймплеем. Существенное влияние оказали и игры других жанров. Так, Death Stranding вдохновила разработчиков на акцент на перемещении, структуре мира и ощущении пути, а V Rising показала, как можно органично связать строительство, исследование и использование созданного оборудования. Отдельно RUA отметил опыт, полученный через моды для Minecraft, где автоматизация стала для многих игроков первым шагом в этот жанр.

Разработка Arknights: Endfield стартовала в 2022 году, в период, когда рынок был переполнен RPG с открытым миром. Но, по словам RUA, команда сознательно отказалась просто повторять успешную формулу. Вместо этого Hypergryph изучала как популярные, так и нишевые проекты, выбирая интересные механики и объединяя их в единую систему. Стремление экспериментировать и бросать себе вызов разработчик называет одной из ключевых ценностей студии.

Arknights: Endfield уже доступен на PC, PlayStation 5, iOS и Android.