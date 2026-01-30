Никакого завода или аниме-девочек, только "Аватар"! В Arknights: Endfield появился забавный баг

Запуски масштабных игр-сервисов редко обходятся без технических проблем, но порой программные ошибки способны не только раздражать, но и изрядно веселить. Спустя неделю после релиза долгожданной Arknights: Endfield игроки столкнулись с курьезной ситуацией: визуальный глитч заставил их поверить, что разработчики кардинально изменили расу главных героев, превратив их в тех самых синих инопланетян.

Пока одни пользователи борются с серьезными ошибками, вроде некорректных транзакций, другие наблюдают, как население планеты Талос-II внезапно посинело, явно подражая известному фильму "Аватар" Джеймса Камерона. В соцсети X (Twitter) завирусился пост пользователя Hatomugi, который несколько часов провел в игре, искренне полагая, что синяя кожа персонажей — это дизайнерское решение в духе фильма «Аватар» или аниме Interstella 5555.

С самого начала игры у всех персонажей была синяя кожа, и я подумал: "О, это как те демоны из Shinra Bansho Chocolate". Но если подумать, ни в одном промо-материале такого не было... Хотя, честно говоря, мне даже понравилось.

— пишет обескураженный игрок.

Подозрения у геймера закрались только тогда, когда в одной из катсцен ему передали яблоко — и оно тоже оказалось неестественно синего цвета. Как выяснилось, баг вызывает сдвиг цветового тона, окрашивая в холодные оттенки не только 3D-модели и 2D-арты, но даже желтые элементы интерфейса.

Энтузиасты с Reddit уже нашли причину «нашествия на’ви». Судя по отчетам, проблема чаще всего возникает у владельцев видеокарт Intel после обновления драйверов. Решается этот забавный феномен довольно просто: переключением настроек рендеринга на DirectX 11 в лаунчере игры или откатом версии драйвера.