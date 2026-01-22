Огонь на поле боя: авторы Arknights: Endfield показали геймплей и музыкальную тему Лэватейн

Студия GRYPHLINE опубликовала новый ролик с демонстрацией геймплея и музыкальной темы Лэватейн — огненной оперативницы из грядущей гача-игры Arknights: Endfield. В видео разработчики показали ключевые боевые приёмы персонажа и её роль в сражениях.

Лэватейн — нападающий шестизвёздного ранга, специализирующаяся на уроне огненной стихией. В её арсенале базовая атака «Пылающие угли», боевой навык «Тлеющий огонь», комбонавык «Кипение», мощное ультимативное умение «Сумерки», а также эффектное добивание. Согласно данным бета-тестирования, героиня особенно эффективна в отрядах с персонажами, способными накладывать эффект горения, поскольку её комбонавык активируется при наличии этого дебаффа на врагах.

На релизе для Лэватейн будет доступен отдельный баннер «Раскалённые шрамы» с повышенным шансом получения персонажа, который продлится до 7 февраля. Arknights: Endfield вышла сегодня 22 января на PC, PlayStation 5 и мобильных устройствах.