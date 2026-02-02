Ошибка на 80 тысяч долларов: авторы Arknights: Endfield объяснили причину недавнего бага системы PayPal

Разработчики Arknights: Endfield объяснили причину недавнего бага системы PayPal, из-за которого со счетов игроков было списано около 80 тысяч долларов. По словам Hypergryph, всем пострадавшим уже вернули деньги.

Самое крупное списание составило 5289 долларов, а всего инцидент затронул примерно 1800 игроков и 3429 заказов на разных серверах. Баг возник из-за сбоя в обработке платежей через официальный лаунчер и сайт topup.gryphline.com. В компании подчеркнули, что случайно купленные предметы остались у пользователей, а PayPal временно отключён, чтобы предотвратить повторение инцидента.

Hypergryph провела внутренний анализ и улучшила процессы проверки и мониторинга заказов. Также студия усилила меры защиты при работе с внешними платёжными сервисами.

Arknights: Endfield вышла 22 января 2026 года на ПК (EGS и лаунчер) и мобильных платформах iOS и Android. Инцидент со списанием средств произошёл сразу после релиза, но оперативная реакция команды позволила быстро вернуть деньги и восстановить доверие игроков.

Фанаты могут продолжать играть, ожидая новых обновлений и исправлений, пока команда сосредоточена на стабильной работе платежной системы.