Разработчик Arknights: Endfield считает мощные ПК лучшей платформой для крупных RPG

Разработчики Arknights: Endfield уверены, что современные масштабные RPG лучше всего раскрываются именно на мощных персональных компьютерах. Об этом рассказал руководитель проекта Райан из студии Hypergryph во время общения с журналистами на конференции GDC.

По его словам, аудитория игроков, использующих высокопроизводительные ПК, продолжает активно расти. Это делает платформу особенно важной для разработчиков, которые создают сложные и технически продвинутые проекты.

Райан отметил, что для игр с большим открытым миром ПК зачастую предоставляет больше возможностей, чем консоли. Более мощное железо позволяет добиться более высокого качества графики и улучшенной производительности, что особенно важно для крупных трёхмерных проектов.

Разработчик подчеркнул, что именно поэтому студия рассматривает ПК как обязательную платформу для своих амбициозных игр. По его словам, если команда хочет создавать впечатляющие проекты с современной графикой и масштабными системами, игнорировать рынок ПК уже невозможно.

Интересно, что тенденция к росту ПК-аудитории особенно заметна в Азии. Райан отметил, что в странах вроде Японии и Китая число игроков на компьютерах значительно выросло, хотя раньше считалось, что эти регионы в основном ориентированы на мобильные игры.

При этом, по его наблюдениям, рынок мобильных игр в некоторых странах уже не показывает прежнего роста и даже начинает сокращаться. На фоне этого разработчики всё чаще обращают внимание на ПК-аудиторию.

Arknights: Endfield — один из примеров новой волны проектов от студий, которые ранее специализировались на мобильных гача-играх. Теперь такие компании всё чаще создают более крупные проекты для ПК и консолей, пытаясь привлечь аудиторию традиционных RPG.