Разработчики Arknights: Endfield обещают не усложнять механику заводов в будущих обновлениях

Недавний релиз ролевого экшена Arknights: Endfield привлек внимание не только фанатов классических "гача-игр", но и поклонников жанра индустриальных симуляторов вроде Satisfactory или Factorio. И если одна часть игроков с энтузиазмом погрузилась в строительство и оптимизацию заводов на поверхности Талоса-II, то для другой аудитории этот пласт геймплея оказался пугающим и неоправданно перегруженным. Разработчики из студии Hypergryph поспешили успокоить игроков и объяснили свою философию развития этого режима.

В новом интервью ведущие дизайнеры уровней рассказали о реакции аудитории на гибридный геймплей. По статистике авторов, на ранних этапах игры пользователи больше всего времени тратят на исследование мира и строительство баз (AIC), тогда как на более высоких уровнях преобладает боевая активность. Создателей удивило, что некоторые геймеры с самого старта уходят в проектирование заводов на десятки часов. Однако тем, кому механики логистики кажутся слишком трудными, дизайнеры советуют "снизить обороты".

Endfield с самого начала разрабатывалась так, чтобы её могли освоить даже игроки, незнакомые с системами заводского строительства. Здесь нет никакой нужды торопиться. Мы призываем вас не спешить, изучать всё постепенно, в своем собственном темпе.

— пояснили представители студии.

Важным инструментом для новичков должна стать возможность копировать и вставлять чертежи других игроков. Разработчики призывают смело заимствовать чужие заводы (ведь совсем недавно игроки буквально начали соревноваться в "инженерном безумии" по созданию экстремально сберегающих и компактных баз.

Зазорным это не считается: по словам авторов, даже они сами порой не хотят напрягаться и "списывают" удачные решения сообщества, а начать вникать в микроменеджмент лично можно в любой удобный момент.

Отвечая на главный вопрос — будет ли система фабрик в грядущих регионах становиться только хардкорнее и сложнее? — команда ответила отрицательно.

Система фабрик Endfield не создана по принципу линейного повышения сложности... Другими словами, вместо того, чтобы становиться все более комплексными, диапазон игрового опыта будет просто расширяться в новых направлениях, предлагая больше разнообразия.

Сейчас Hypergryph готовит новый апдейт для игры, который сделает промышленные механики еще доступнее. Условно-бесплатная Arknights: Endfield уже доступна на ПК, PlayStation 5, а также мобильных системах iOS и Android.