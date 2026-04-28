Штраф в $180 000 - создатели Arknights: Endfield жестко наказали инсайдеров и арестовали продавцов читов

Студия Hypergryph опубликовала масштабный отчет о результатах своей "войны" с создателями приватных серверов, чит-программ и авторами крупных утечек по играм Arknights и Arknights: Endfield. Судя по предоставленным данным, разглашать коммерческие тайны и портить жизнь игрокам стало слишком дорого и опасно.

Последнее судебное разбирательство обернулось для нарушителей огромными долгами. Речь идет о масштабной утечке перед летним игровым фестивалем: один из сотрудников компании-партнера, нарушив соглашение о неразглашении, слил иллюстрации и модели ключевых персонажей до официального релиза, а его подельник занялся активным распространением файлов в социальных сетях. Hypergryph инициировала гражданский иск, по итогам которого суд обязал обоих правонарушителей опубликовать открытые извинения и выплатить разработчикам астрономические 180 тысяч долларов в качестве компенсации причиненного финансового ущерба.

Схожая участь постигла и других инсайдеров. Команда разработчиков привлекла компетентные органы к расследованию незаконного слива деталей новогоднего ивента 2026 года и неанонсированных кадров игрового процесса кроссплатформенного экшена Arknights: Endfield. Действия лиц были официально расценены как «посягательство на коммерческую тайну», а к ответственным лицам были применены административные взыскания согласно законодательству. Авторы также выследили людей, которые пытались омрачить праздник и публиковали утечки апрельского контента, посвященного семилетию Arknights — по ним сейчас готовятся юридические иски.

Однако самая суровая кара настигла дельцов, поддерживавших работу неофициальных приватных серверов и продававших хакерский софт. Полицейское расследование установило, что на сбыте сторонних читов злоумышленники обогатились на 1,2 миллиона юаней. После запроса со стороны Hypergryph силовики пресекли их деятельность — члены преступной группировки уже арестованы, и в их отношении готовится полноценное уголовное обвинение.

Очевидно, что издатель намерен полностью искоренить сливы до официальных анонсов. Руководство студии даже запустило систему специальных денежных наград для сообщества. Разработчики выделили специальный адрес электронной почты, на который любой игрок может скинуть достоверную зацепку или наводку на датамайнеров-сливщиков и создателей запрещенного программного обеспечения. Тот фанат, который первым укажет на актуальную угрозу, получит реальное финансовое вознаграждение.