Смотрите стримы и получайте награды: Twitch Drops стартуют в Arknights: Endfield

Arknights: Endfield официально вышла, и эндминистраторы со всего мира готовы исследовать Талос-II. В честь релиза на Twitch стартовала Drops-кампания: смотрите стримы любимых авторов и получайте ресурсы для своей миссии. В наградах — Ороберил, кредиты и материалы улучшения персонажей и оружия.

Игра от студии Hypergryph переносит постапокалиптический мир Arknights в 3D-RPG. Игроки возглавляют Endfield Industries, исследуют опасные территории, раскрывают секреты Старой эры и расширяют влияние человечества.

Боевая система в реальном времени сочетает тактику и экшен: отряд из четырёх операторов быстро переключается между навыками, комбинирует умения и сражается с боссами и ордами Аггелос. Детализированные ландшафты, индустриальные комплексы и выразительная аниме-эстетика делают Endfield одним из самых впечатляющих современных RPG.